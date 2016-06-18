۷۰ هزار خانوار مازنی مددجوی کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور طهماسب پور بعدازظهر شنبه در بازدید از طرح‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد با اشاره به اینکه در این نهاد، در حوزه اشتغال، کارها، باهدف پایداری اشتغال، دنبال می‌شود، گفت: در سال گذشته پنج هزار و ۶۸۸ طرح خوداشتغالی برای مددجویان در استان ایجاد شد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران، با اشاره به اینکه این نهاد، در بخش بهداشت ودرمان در راستای رفع سوءتغذیه هزار و ۵۰۰ نفر از کودکان زیر پنج سال نیازمند با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و با برنامه مشارکتی، حمایتی بهبود تغذیه کودکان، در حال فعالیت، است، گفت: به این کودکان سبد غذایی در هرماه داده و هر شش ماه وضعیت رشد آن‌ها (کودکان) پایش می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد مازندران، بابیان فعالیت‌هایی که این نهاد در بخش فرهنگی به مددجویان ارائه می‌کند، گفت: هشت هزار و ۵۱۳ نفر دانش‌آموز، و دو هزار و ۲۰۹ نفر دانشجو و طلبه علوم دینی تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند وبرای دانش‌آموزان مشاوره‌هایی با رویکرد شکوفایی و بالندگی استعدادهای تحصیلی از طریق هدایت و مشاوره تحصیلی و... و. برگزار می‌شود.

وی بابیان فعالیت‌های کمیته امداد در بخشهای مختلف فرهنگی، عمرانی، درمانی، کمک‌هزینه جهیزیه و هدیه دامادو... و. گفت: این نهاد باهدف جلب رضایت و ایجاد روحیه امید و خودباوری در مددجویان همه تلاش خود را به کار می‌برد.

طهماسب پور در پایان با تقدیر از همه مردم نوع‌دوست و نیک‌اندیش مازندران، گفت: امیدواریم با استفاده از همه ظرفیت‌ها و باکار و تلاش و همدلی، و کمک و همراهی مردم خیر و نیکوکار استان بتوانیم خدمات مطلوبی به نیازمندان ارائه دهیم.