به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد تقی سبحانینیا قبل از ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: تاکنون بیش از ۵۰ اثر مکتوب توسط این معاونت برای مخاطب عام تولید شده که مخاطب عام شامل کودک و نوجوان، جوان و بزرگسان میشود.
وی با بیان اینکه نزدیک به ۲۵ اثر مکتوب به زودی رونمایی خواهد شد، افزود: از این آثار ۱۵ اثر کتاب کودک، چهار اثر مربوط به نوجوان و باقی آثار مربوط به جوانان و بزرگسالان است.
رونمایی از رمانی اسلامی
معاون فرهنگی و هنری موسسه دارالحدیث گفت: در آیین از رمان اسلامی و کتاب بزرگسال با عنوان زندگی و بندگی رونمایی میشود که مورد توجه عموم قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: علاوه بر آثار مکتوب، مجموعه کلیدهای قرآنی و روایی که برخی از آنها به صورت تیزر و کلیپ با عنوان روایت زندگی است نیز آماده عرضه و رونمایی خواهد بود.
حجت الاسلام سبحانینیا با بیان اینکه نزدیک به ۱۵ کلیپ دو دقیقهای در آیین رونمایی منتشر میشود، افزود: پایگاه روایت زندگی که به صورت الکترونیکی فعالیت میکند نیز رونمایی خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به وجود ناهنجاریهای اخلاقی و رفتاری در جامعه برای اینکه در عموم مردم تأثیرگذاری داشته باشیم کلیپی دو دقیقهای را ایجاد کردهایم.
راه اندازی پایگاه اینترنتی پیامبر رحمت(ص) به زبان انگلیسی
معاون فرهنگی موسسه دارالحدیث بیان کرد: راه اندازی پایگاه الکترونیکی پیامبر رحمت(ص) به زبان انگلیسی از دیگر اقدامات جهت معرفی شخصیت ایشان در خارج از کشور است.
وی گفت: پیش شماره مجله عمومی با عنوان مجله معرفی و نقد کتاب دینی عمومی با نام مجله سنجه در ماه مبارک رمضان رونمایی میشود.
حجت الاسلام سبحانینیا ادامه داد: هدف از ایجاد این مجله علمی تخصصی، نقد کتب دینی عمومی است که تاکنون در این عرصه مجلهای نداشتهایم.
وی با بیان اینکه معیارهایی که کتب عمومی را ارزشمند و مورد توجه مخاطب عام میکند باید مورد شناسایی قرار بگیرد، افزود: این کتابها از استاندارد کافی برخوردار نیست بنابراین این مجله گامی در جهت بهبود تولیدات مکتوب در سطح کشور خواهد بود.
تبلیغ تشیع در سایت پیامبر رحمت(ص)
معاون فرهنگی و هنری موسسه دارالحدیث ادامه داد: طی سالهای اخیر به ساحات مقدس حضرت محمد(ص) توهین شده است که در این سایت در نظر داریم از فضایل پیامبر اسلام(ص) سخن بگوییم و به طور غیر مستقیم تبلیغ شیعه نیز شده است.
وی گفت: افراد علاقهمند میتوانند اطلاعات خود را در خصوص پیامبر اکرم(ص) به موسسه دارالحدیث ارسال کنند.
حجت الاسلام سبحانی نیا عنوان کرد: دارالحدیث با استفاده از منابع و متون اهل سنت دیدگاههای شیعی خود را تبلیغ میکند اما به دنبال حساسیت زدایی است.
وی در خصوص زمان برگزاری آیین رونمایی از آثار دارالحدیث نیز افزود: زمان برگزاری مراسم سهشنبه اول تیرماه همزمان با نیمه رمضان و سالروز میلاد امام حسن مجتبی(ع) ساعت ۶ بعد از ظهر خواهد بود.
معاون فرهنگی موسسه دارالحدیث بیان کرد: تعداد قابل توجهی آثار ترویجی و بین المللی در این مراسم در دو حوزه معاونت فرهنگی و هنری و همچنین معاونت بینالملل رونمایی خواهد شد.
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