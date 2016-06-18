آخرین وضعیت پرونده انحلال انجمن جراحان عمومی تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهزاد رحمانی اظهارداشت: در مورخه ۲۶ اردیبهشت ۹۵ نامه ای در فضای مجازی (که اصل آن با چهره ای کاملا متفاوت با یک هفته تاخیر به دفتر انجمن رسید) منتشر گردید که اشاره به پیوستی داشت.

وی گفت: در پیوست نامه ذکر شده بود که بر اساس شکایت جامعه جراحان و انجمن پوست و انجمن جراحان پلاستیک رای به انحلال انجمن جراحان عمومی داده شده است .

رحمانی ادامه داد: متأسفانه به رغم «بگم بگم» های دکتر استقامتی، هنوز بعد از گذشت ۳۱ روز، نوع اتهامات این سه انجمن بر ما روشن نیست و در حقیقت بدون تفهیم اتهام حکمی برای اعدام یک نهاد مدنی ۱۱ ساله صادر و اجرا شده است.

وی افزود: اینک ۱۷ روز است که بر اساس شکایت انجمن جراحان عمومی پرونده ای در شعبه یکم بدوی دیوان عدالت تشکیل شده و قاضی دیوان ۲۵ روز است که ابتدا با تلفن و سپس با نامه مورخ ۱۱/۳/۹۵ و شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۳۷۵ درخواست ارسال پرونده را نموده است.

رحمانی اظهارداشت: متأسفانه این پرونده نزد آقای جواد افشار سرپرست دایره حقوقی وزارت بهداشت و عضو همان کمیته ای که انجمن را محکوم نموده است، بدون هیچ منطق حقوقی و عقلائی مصادره شده و از ارسال آن برای دیوان خودداری می شود.

وی با طرح این سئوال که این اصرار بر عدم ارسال پرونده نشان از چه مسئله ای دارد، گفت: آیا تهامات وارده از سوی سه انجمن شاکی فاقد مبنای مستحکم است. آیا قصد تاثیر بر روند رسیدگی به پرونده در کار است.