به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، ماشین جنگی: فرمان نبرد یک بازی آنلاین چند نفره است. مخاطب در این بازی کنترل یک ماشین جنگی را برعهده گرفته و با انواع تسلیحات، به جنگ دیگر ماشینها میرود.
در نسخه جدید، امکانات بسیاری اضافه شده است که از جمله آنها میتوان به ماشینهای جدید، امکان بازی تیمی، ماموریتهای روزانه، امکان شخصیسازی ماشینها، ارتقا ماشینها، لیگهای هفتگی و غیره اشاره کرد.
در این بازی سعی شده است که گرافیک قابل قبولی به کاربر ارائه شود، گرافیک این بازی سهبعدی است و ممکن است برای بعضی از دستگاهها بهراحتی اجرا نشود که تیم سازنده امکان کم کردن ویژگیهای گرافیکی بازی را برای روان شدن بازی در نظر گرفته است.
استودیو باران رویا قصد دارد در آیندهای نزدیک بهروزرسانیهای جدیدی برای بازی عرضه کند و به امکانات بازی بیافزاید.
بازی ماشین جنگی: فرمان نبرد هماکنون از طریق فروشگاه دیجیتالی کافهبازار در دسترس است.
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