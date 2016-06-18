لزوم اقدامات جهادی برای رفع فقر درکشور

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه رهبر در بازدید از مرکز خدمات مددکاری این نهاد با بیان اینکه امداد امام(ره) دارای سه ویژگی خاص همچون متبرک بودن به نام امام (ره) ، انتساب به رهبری و توفیق خدمت به نیازمندان و محرومان است به تشریح نقش کمیته امداد در رفع فقر پرداخت و افزود: عدالت اجتماعی یکی از اجزاء راهبردی و کلیدی گفتمان انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: رفع فقر و محرومیت در کشور نیازمند تعامل ، همگرایی و همکاری مجموعه دستگاههای ذیربط به ویژه قوای سه گانه است.

وی با اشاره به اینکه فقر جامعه امروزی دارای ماهیتی متفاوت از فقر سنتی پیشین است، تصریح کرد: پیچیدگی و چند بعدی بودن و آسیبهای اجتماعی از مشخصات این معضل در دوران کنونی است لذا رفع فقرمستلزم اقدامات همگرایانه با رویکرد جهادی با پرهیز از اقدامات پراکنده و ناهماهنگ است.

رهبر در ادامه به رابطه فقر و آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: امیدواریم با برنامه ریزیهای انجام شده در حوزه سلامت و خانواده بتوانیم با مدیریت هوشمند فقر و پایش آن در سطح جامعه، زمینه کاهش آسیب های اجتماعی در بین جامعه هدف را فراهم کنیم چرا که آسیبهای اجتماعی زمینه تضعیف بنیان خانواده و در نهایت تهدید جامعه را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: خانواده به عنوان اصلی‌ترین رکن نهاد اجتماعی، محور تمام فعالیتهای حمایتی و توانمندسازی خواهد بود و تلاش می‌شود خروجی تمامی خدمات و فعالیتها، تقویت و صیانت از نهاد خانواده باشد.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد، مهمترین برنامه‌های این معاونت در فصل جدید خدمت را استقرار نظام مددکاری، سطح بندی مددجویان، اولویت بندی خدمات بر مبنای ایجاد ارزش افزوده و میزان تاثیر گذاری در روند توانمندسازی، توسعه و تقویت بیمه‌های اجتماعی، باز طراحی شکلی و محتوایی فرآیندهای خدمت رسانی، تاکید بر مقوله پیشگیری در تمام ابعاد، شناسایی عوامل فقرزا و فقر زدا به منظور تدوین برنامه جامع خروج از فقر ، مردمی کردن فرآیند رفع فقر ، توجه ویژه به مناطق محروم و مرزی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در بین جامعه هدف عنوان کرد.

فاطمه رهبر معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد در بازدید از مدیریت خدمات مددکاری مرکز ضمن آشنایی با روند خدمت رسانی در این مجموعه، از نزدیک در جریان اقدامات و فعالیتهای حمایتی و توانمندسازی قرار گرفت.