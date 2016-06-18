برپایی نمایشگاه نرم افزارهای قرآنی در ۱۰ استان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی احمدی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه نرم افزار های قرآنی چهارمحال و بختیاری در فرهنگسرای شهرکرد با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب و نرم افزار های قرآنی در۱۰ استان کشور به مناسبت ماه مبارک رمضان برپا شده است، عنوان کرد: نمایشگاه های قرآنی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارند.

وی افزود: در این نمایشگاه ها آخرین نرم افزارهای قرآنی به علاقه مندان عرضه می شود.

مدیر کل امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از طرح های ماه مبارک رمضان جشن ماه رمضان است که در ۱۰ استان کشور برگزار می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه هر کسی در حوزه ترویج فرهنگ قرآن در جامعه تلاش کند نزد خداوند ارزش بالایی خواهد داشت، تاکید کرد: باید زمینه بیشتر ترویج و اشاعه فرهنگ قرآن در جامعه فراهم شود.

مدیر کل امور استان های وازرت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از چهار هزار موسسه قرآنی در کشور فعالیت می کند که این موسسات نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه داشته اند.