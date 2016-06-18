شهرک صنعتی منطقه آزاد ماکو تا سه ماه آینده به بهره برداری می رسد

حسین فروزان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زیرساختهای شهرک صنعتی منطقه آزاد ماکو با ۱۴۰ هزار هکتار در نزدیکی مرز بازرگان آماده شده است افزود: این شهرک صنعتی در ۴۰ هزار هکتار تا سه ماه آینده مرحله بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به پتانسیل های منطقه آزاد ماکو در بخش کشاورزی از جمله در حوزه شیلات و نیز بخش معادن از نظر دارا بودن معادن غنی و تنوع آن در منطقه که تاکنون بهره برداری مناسبی نشده است گفت: اقدامات و برنامه های توسعه ای در بخش های مورد نظر نظیر ایجاد شهرک سنگ که ۲۰۰ هزار هکتار آن آماده بهره برداری می باشد، انجام شده است.

فروزان گفت: بهره گیری از پتانسیل ها، ابزارها و توان اتاق بازرگانی به منظور تسهیل روند رشد و توسعه اقتصادی منطقه آزاد ماکو در حوزه های مختلف اقتصادی حائز اهمیت است که امسال در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: با توجه به چشم انداز و اهداف توسعه ای منطقه آزاد ماکو، مطالعات و امکان سنجی اجرای پروژه های زیربنایی و زیر ساختی متعددی در منطقه انجام شده که تا چند ماه آینده به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

مدیر عامل منطقه آزاد ماکو، مطالعات و احداث و تکمیل فرودگاه بین المللی ماکو، تعریض راههای مواصلاتی، ایجاد پایانه های صادراتی منطقه، شهرک سنگ، شهرک صنعتی، زیباسازی شهر ماکو با توجه به وجود بازارچه مرزی، ساخت اولین هتل بین المللی ۵ ستاره، نمایشگاه بین المللی و نیز پارک امام خمینی را از جمله طرحها و پروژه های این سازمان برشمرد که طی سالجاری به بهره برداری می رسد.

فروزان با اشاره به اینکه مشکل اصلی منطقه در حوزه زیرساختها است از مسئولان استان خواستار حمایت های لازم در زمینه ایجاد توسعه و تکمیل راه آهن تبریز به ماکو و حمایت از جذب سرمایه گذاریهای مورد نظر شد و نقش آن را در توسعه و تکمیل راههای مواصلاتی منطقه ای و بین المللی منطقه آزاد ماکو و نیز استان حائز اهمیت دانست.