لاین کنارگذر جنوبی بابل ۱۵ سال نیمه کاره مانده است

حسین نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر وزیر راه و شهرسازی پول دارد به جای اختصاص آن برای احداث فرودگاه در گاودشت به وعده خود درباره افتتاح یک لاین کنار گذرجنوبی بابل که ۱۵ سال از طرح آن می‌گذرد، عمل کند.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان مازندران، تأکید کرد: از مدیران دستگاه‌های اجرایی انتظار داریم برای این مردمی که همواره پای کار هستند و در سخت‌ترین شرایط و باوجود تمامی دغدغه‌ها در عرصه‌های انتخاباتی حضور دارند، تمام قد خدمت رسانی کنند و ما به خاطر مردم از دولت حمایت می‌کنیم و هرجا که لازم است به خاطر منافع ملی و مردمی منتقد دولت هم می‌شویم.

نیازآذری، متذکرشد: به شخصه هر جا که منفعت ملی و مردمی در خطر باشد، منافع ملی را بر منافع حزبی، ترجیح خواهم داد.

وی، در پاسخ به سؤالی درباره، موضوع احداث فرودگاه در گاو دشت بابل، اظهار کرد: منطقه پیشنهادی از سوی آقای یوسفیان ملأ، برای احداث فرودگاه، مرکزی تحقیقاتی و در حوزه سیاسی، جغرافیایی، جزء محدوده شهرستان بابل است که مرکز تحقیقات برنج و صنعت دام و طیور است و مجموعه جزء لاینفک شهرستان بابل است که احداث هرگونه فرودگاهی به نام بابل خواهد بود که وجود چنین فرودگاهی به جمعیت یک و میلیون ۷۰۰ هزارنفری شهرهای مرکز استان خدمات خواهد داد.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، افزود: با توجه به جمعیت مازندران در راستای رفاه مردم این استان و مطالبات مردمی پیگیری احداث فرودگاه احمدکلا در شهرستان بابلسر در زمینی ۱۰۰ هکتاری از دغدغه‌های جدی نمایندگان مازندران بود که باوجود سه فرودگاه در استان احداث فرودگاهی برای مردم شهرهای مرکز استان در دستور کار قرارگیرد که هزینه‌ای کمتر از احداث فرودگاه در منطقه گاودشت را به همراه خواهد داشت.

وی در پایان سخنان خود، با تأکید دوباره بر نقش مؤثر رسانه‌های در رساندن صدای مطالبات مردم به گوش مسئولان، گفت: متأسفانه همگرایی در بین مسئولان اجرایی استان به‌ویژه در بحث پروژه‌هایی که نفع آن به تمام استان برمی‌گردد، وجود ندارد.

این مسئول، درباره ممانعت‌هایی که محیط‌زیست در دوره‌های قبل بر سر راه احداث برخی پروژه‌ها داشت، گفت: محیط‌زیست نباید محیط ایست باشد و علی‌رغم اینکه محیط‌زیست سالم لازمه زندگی اجتماعی است و در برخی جاها در تنگنا است ولی نگاه ویژه و همگرایی و هم‌صدایی لازمه توسعه استان است.