آزمون قضاوت مهر ماه امسال برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به اطلاع عموم متقاضیان ثبت نام در آزمون قضاوت سال ۱۳۹۵ می رساند؛ آزمون سراسری قضاوت در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد. بر این اساس ثبت نام از داوطلبان در نیمه دوم تیرماه از طریق سایت سازمان سنجش کشور به عمل خواهد آمد.

همچنین آزمون، طبق روال سال های گذشته دو مرحله ای (تستی و تشریحی) است و پذیرفته شدگان نهایی به مرحله مصاحبه علمی شفاهی راه می یابند. شرایط لازم برای ثبت نام و شرکت در آزمون و سایر جزئیات مربوط در اطلاعیه های بعدی خواهد آمد.

این آزمون صرفاً ویژه داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی است و لذا شرایط آزمون حوزوی و زمان برگزاری آن متعاقباً از طریق پرتال جامع معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اطلاع رسانی خواهد شد.