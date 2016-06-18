روزی حرام آتش بر زندگی انسان می اندازد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید کاظم نورمفیدی بعدازظهر شنبه در دهمین جلسه از سلسله مباحث ماه مبارک رمضان با موضوع «تحکیم خانواده و وظایف متقابل در آموزههای دینی» که در مسجد جامع گلشن گرگان برگزار شد، اظهار کرد: ایام بارداری مادر ایامی است که در آن کودک روز به روز در رحم مادر ساخته میشود و همه حالات مادر نیز بر روی فرزند اثر میگذارد.
وی ادامه داد: دوران بارداری ایام بسیار مهمی است و مادران باید در ماههای بارداری مراقب باشند تا غذای حلال مصرف کنند. غذا تأثیر بسیار زیادی بر روی تربیت فرزندان nhvn و غذای حلال یا حرام تأثیرات جداگانه و متفاوتی را بر روی فرزندان میگذارد.
امام جمعه گرگان با بیان اینکه امام صادق (ع) به مادران باردار توصیه کرده است که میوه «بِه» استفاده کنند، افزود: استفاده از میوه بِه باعث ایجاد زیبایی در چهره فرزندان میشود و اگر مادران باردار آن را در ایام بارداری استفاده کنند، فرزندان زیبایی را متولد خواهند کرد.
آیت الله نورمفیدی تصریح کرد: در روایات حدیثی از پیامبر مکرم اسلام (ص) آمده است که مادران در آخرین ماه بارداری خرما بخورند که سبب بردباری و پاکیزه شدن فرزندان میشود. علم پزشکی هم به این نتیجه رسیده است که غذای مادر بر روی فرزندان تأثیر میگذارد پس مادران باید در ماههای بارداری به غذاهایی که میخورند، توجه ویژهای داشته باشند.
امامجمعه گرگان گفت: بعضی از پزشکان نیز اعلام کردهاند که ویتامین B برای درمان لکنت زبان فرزندان بسیار مؤثر است و اگر مادران در ماههای بارداری از ویتامین B استفاده کنند، فرزندان آنها زودتر شروع به حرف زدن میکنند و همچنین گرفتار بیماری لکنت زبان نمیشوند.
آیتالله سید کاظم نورمفیدی با اشاره به تأثیرات استفاده از غذای حرام، گفت: زمانی که غذای حرام وارد درون بدن میشود، آتش را در دل انسان ایجاد میکند که این آتش در آخرت شعله ور میشود. ما باید فرهنگ الهی و دینی را در خود ایجاد کنیم و به دستورات او نیز عمل کنیم.
او افزود: همسر باید برای مادر فضایی را ایجاد کند که دور از ترس، اضطراب و نگرانی باشد و آرامش قلبی برای او ایجاد شود چون در گذشته ماه گرفتی روی بدن فرزندان را ناشی از ترس و اضطراب مادران در زمان بارداری عنوان میکردند.
نماینده ولیفقیه در استان گلستان در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه جامعه ما گرفتار غم و غصههای دنیوی شده است و انسانها آرزوهای بیجهت را برای خود انتخاب میکنند که وقتی به آن نمیرسند، غم و غصه میخورند. ریشه غم و غصه، دنیادوستی است و مادران باردار باید در زمان بارداری از غم و غصه دور باشند چون بر روی فرزندان آنها اثر میگذارد.
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