به گزارش خبرنگار مهر، جمشید تقی زاده ظهر شنبه در مراسم معارفه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان اظهار داشت: مدیران خوب و مناسبی برای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همدان استفاده شده و توانایی خوبی برای مدیریت بحران دارند.

وی با بیان اینکه مدیران وزارت کار باید خارج از چارچوب های کلیشه‌ای اندیشیده و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنند، گفت: مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان مدیری توانمند و اثرگذار بوده و سرمایه گذاران داخلی و خارجی خوبی در همدان حضور یافتند.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه اقدامات بزرگی در طول مدت تصدی وی در این دستگاه انجام شد و پس از این نیز باید از حضور و مشاوره های او استفاده شود، گفت: مدیرکل اداره کار استان همدان از مدیران توانمند وزارت خانه است و این مدیر همواره در مواقع بحران با برنامه ریزی های مدون، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده است.

تقی زاده با اشاره به اینکه مدیرکل استان همدان باید با تدبیر و ایده مسائل را به درستی مدیریت کند، اظهار داشت: دوره مدیریت های موروثی به سر آمده و مدیران حوزه وزارت کار باید در عرصه اشتغال فعال باشند.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: سرپرست جدید باید همچون همیشه در مدیریت یک گام به سوی جلو حرکت کند و در بخش تقویت تشکل های کارگری نیز نقش ویژه ای داشته باشد.

وی با بیان اینکه استان همدان نقش ویژه ای در زمینه تشکل های کارگری دارد که باید از این ظرفیت به درستی در راستای توسعه اشتغال استفاده کرد، گفت: مسئول جدید باید بر اساس نظام شایسته سالاری قدم بردارد و جایگاه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ارتقاء دهد.

نظام شایسته‌سالاری باید در اداره کل کار استان همدان ایجاد شود

تقی زاده با اشاره به اینکه نظام شایسته‌سالاری باید در اداره کل کار استان همدان ایجاد شود، اظهار داشت: ایجاد و به روزرسانی بانک اطلاعات کارگاه‌ها و کارخانه‌هایی که دچار رکود و مشکلات مختلف هستند باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر بهبود فضای کسب و کار در استان، یادآور شد: باید به آسیب دیدگان در استان توجه ویژه صورت گیرد و برنامه جامع کاربردی در خصوص حمایت از آسیب‌دیدگان در دستور کار باشد.

معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر شفاف سازی اطلاعات، گفت: بهره وری از کارکنان نیز مورد اهمیت است که باید به آن توجه شود.

تقی زاده رفع فقر آموزشی با هدفگذاری کودکان کار در دستور کار است، گفت: کاهش فقر غذایی با برنامه حمایت غذایی هدفمند و مبارزه با سوتغذیه و فقر درمان با برنامه نظام تحول بیمه‌ای دیگر اولویت های وزارتخانه است.

باید ارتباطات برون سازمانی را گسترش داد

معاون امور مجلس، حقوقی و استان های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه باید دانش در این نهاد نهادینه شود، گفت: نگاه هدفمند به این دستگاه نباید محدود باشد و باید ارتباطات برون سازمانی را گسترش داد.

وی با بیان اینکه باید چشم اندازی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان مشخص شود، تأکید کرد: بدون برنامه ریزی نمی توان به رشد و بالندگی رسید.

تقی زاده با بیان اینکه نگاه وزارت خانه توانمندی و رهایی از فقر آموزشی کودکان آسیب داده و کودکان کار است، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان نیز در این آیین با بیان اینکه مسعود اقلامی مدیرکل سابق یکی از مدیران صادق، پر تلاش و ارزشمند است، اظهار داشت: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از مدیران با تجربه استان در حوزه کارآفرینی است.

سید مجید حسنی ادامه داد: اخلاق مداری و سعی و تلاش مدیرکل سابق این دستگاه برای خدمت رسانی شایسته به مردم قابل تقدیر است.

وی همچنین عنوان کرد: این مدیر قریب به ۳۳ سال سابقه مدیریت در حوزه کارآفرینی دارد و کارکنانی اخلاق مدار تربیت کرد.

حسنی با بیان اینکه جامعه کارفرمایی نباید خلأ این مدیریت را احساس کند، یادآور شد: با توجه به اهمیت اشتغال و سرمایه گذاری، به طور قطع بدنه کارشناسی این اداره کل در کنار مدیرجدید خواهد بود.