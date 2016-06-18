به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل صبوری ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه سایت پیامبر مهربانی(ص) حاصل تلاش طلاب سطح عالی حوزه است، افزود: مخاطبان غیر مسلمان زیادی علاقهمند به اسلام میشوند که برای راهنمایی آنها نیاز است منبعی داشته باشیم که علاوه بر ارتباط با آنها، بتوانیم اسلام حقیقی را بشناسانیم.
وی گفت: هدف از راهاندازی این سایت این است که مطالب مرتبط با پیامبر اکرم(ص) در آن قرار گیرد.
مدیر پایگاه اطلاعرسانی پیامبر مهربانی(ص) عنوان کرد: این سایت شامل تاریخ و سیره پیامبر، احادیث پیامبر، شبهات مربوط به پیامبر اکرم، اخبار مرتبط با حضرت، قرآن و غیره میشود.
وی اظهار کرد: در این سایت به بیش از ۳۰۰ شبهه و سئوالی که در فضای مجازی مطرح بوده پاسخ مناسب داده شده است.
حجت الاسلام صبوری تصریح کرد: تأکید در این سایت بر ادبیات متناسب با جوان غربی و جوان غیر مسلمان است.
وی با بیان اینکه کتابی با عنوان رسول رحمت به زودی به چاپ خواهد رسید، افزود: از ویژگی خاص این سایت اولویت قرار دادن جوان غیر مسلمان است و در آن وارد اختلافات میان شیعه و شنی نشدهایم.
مدیر پایگاه اطلاعرسانی پیامبر مهربانی(ص) بیان کرد: سایت قرآنی ویژه جوان غربی غیر مسلمان به زودی راهاندازی خواهد شد.
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