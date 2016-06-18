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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۵:۵۱

توسط موسسه دارالحدیث انجام شد؛

پاسخ به بیش از ۳۰۰ شبهه در پایگاه اطلاع‌رسانی پیامبر مهربانی(ص)

پاسخ به بیش از ۳۰۰ شبهه در پایگاه اطلاع‌رسانی پیامبر مهربانی(ص)

قم - مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی پیامبر مهربانی(ص) از راه‌اندازی این سایت به زبان انگلیسی خبر داد و افزود: در این پایگاه اینترنتی به بیش از ۳۰۰ شبهه پاسخ مناسب داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل صبوری ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه سایت پیامبر مهربانی(ص) حاصل تلاش طلاب سطح عالی حوزه است، افزود: مخاطبان غیر مسلمان زیادی علاقه‌مند به اسلام می‌شوند که برای راهنمایی آنها نیاز است منبعی داشته باشیم که علاوه بر ارتباط با آنها، بتوانیم اسلام حقیقی را بشناسانیم.

وی گفت: هدف از راه‌اندازی این سایت این است که مطالب مرتبط با پیامبر اکرم(ص) در آن قرار گیرد.

مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی پیامبر مهربانی(ص) عنوان کرد: این سایت شامل تاریخ و سیره پیامبر، احادیث پیامبر، شبهات مربوط به پیامبر اکرم، اخبار مرتبط با حضرت، قرآن و غیره می‌شود.

وی اظهار کرد: در این سایت به بیش از ۳۰۰ شبهه و سئوالی که در فضای مجازی مطرح بوده پاسخ مناسب داده شده است.

حجت الاسلام صبوری تصریح کرد: تأکید در این سایت بر ادبیات متناسب با جوان غربی و جوان غیر مسلمان است.

وی با بیان اینکه کتابی با عنوان رسول رحمت به زودی به چاپ خواهد رسید، افزود: از ویژگی خاص این سایت اولویت قرار دادن جوان غیر مسلمان است و در آن وارد اختلافات میان شیعه و شنی نشده‌ایم.

مدیر پایگاه اطلاع‌رسانی پیامبر مهربانی(ص) بیان کرد: سایت قرآنی ویژه جوان غربی غیر مسلمان به زودی راه‌اندازی خواهد شد.

کد مطلب 3689006

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