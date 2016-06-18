دو گزینه هیات رئیسه برای ریاست کمیسیون اصل نود تعیین شدند

احمد امیر آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر از جلسه امروز هیات رئیسه مجلس برای تعیین تکلیف کمیسیون های تعدادی از نمایندگان و گزینه های هیات رئیسه برای ریاست کمیسیون اصل نود خبر داد.

نماینده مردم قم در مجلس گفت: در جلسه امروز، گزینه‌های ریاست کمیسیون اصل نود مورد بررسی قرار گرفتند و مقرر شد فرهاد تجری نماینده مردم قصرشیرین و داوود محمدی نماینده مردم قزوین به عنوان گزینه‌های ریاست کمیسیون اصل نود از سوی هیات رئیسه به صحن علنی معرفی شوند.

به گزارش مهر؛ محمدعلی پورمختار نماینده کبودرآهنگ در مجلس نهم ریاست کمیسیون اصل نود را برعهده داشت و در مجلس دهم نیز یکی از گزینه‌های ریاست این کمیسیون بود.

طبق آیین نامه داخلی مجلس رئیس کمیسیون اصل نود با پیشنهاد هیات رئیسه مجلس از بین اعضای ثابت کمیسیون و با رای مجلس برای مدت یکسال انتخاب می گردد.

بر این اساس روسای شعب هفته گذشته 8عضو كميسيون اصل نود شامل محمدعلی پورمختار،داوود محمدی،فرهاد تجری،حسن نوروزی،حسین رضازاده،بهرام پارسایی،یحیی کمالی و محمد کاظمی را تعیین کردند.