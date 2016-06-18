محمد یوسفنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسئله ریزگردها که شهرستان گناباد را فرا گرفته است، اظهار کرد: در کل شهرستان گناباد ۴۰۷ هزار هکتار مراتع وجود دارد که این یعنی کانون ریزگردها در خود گناباد و اطراف آن است.
وی ادامه داد : دلایلی مختلفی باعث بهوجود آمدن ریزگردها در گناباد شده است ولی مهمترین عامل در این خصوص خشکسالیهای ۱۶ سال اخیر گناباد است.
رئیس اداره محیط زیست گناباد با اشاره به این که ریزگردها در دهههای اخیر در این شهر به وجود آمده اند، گفت : یکی از دلایل بهوجود آمدن ریزگردها، خود مردم هستند بهطور مثال، در سالهای گذشته در مناطق گناباد گیاه قیچ را مشاهده میکردیم که یکی از گیاهان موثر در تثبیت شنهای روان است ولی به دلیل استفاده مردم از این گیاه برای سوخت، دیگر اين گياه را در مراتع مشاهده نمیکنیم.
یوسفنژاد افزود: در مناطقی مثل گناباد در گذشته کار اصلی مردم دامداری بوده است و متاسفانه در مراتع چرای بيش از حد صورت گرفته و پوشش گیاهی منطقه از بین رفته که این خود یکی دیگر از عوامل بهوجود آمدن ریزگردها است.
وی با اشاره به وضعيت پوشش گیاهی منطقه گفت: متاسفانه طی چند سال اخیر نتوانستهایم پوشش گیاهی منطقه را حفظ کنیم و بیشتر پوشش گیاهی از بین رفته است که حتما باید در این حوزه اقدام جدی صورت گیرد و برنامهریزی های لازم در خصوص احیای مراتع گناباد انجام شود تا جلو حرکت شنهای روان در منطقه گرفته شود.
رئیس اداره محیط زیست شهرستان گناباد با بيان اينكه ریزگردها در یک بازه زمانی خاصی به وجود نیامدهاند، گفت: این ريزگردها در چند دهه گذشته و به دلایل مختلفی بهوجود آمده اند که برای کنترل و از بین رفتن آنها نیز به زمان زیادی نیاز است.
وی ادامه داد : دولت به تنهایی نمیتواند با ریزگردها مقابله کند و این مردم منطقه هستند که باید وارد عمل شوند و در یک برنامهریزی منسجم به مقابله با ریزگردها بپردازند، به عنوان مثال در روز زمین پاک شاهد هستیم که با حضور مردم در یک روز چندین هکتار از زمینها از زباله پاک میشوند كه این نمونه کوچکی از همکاری مردم با دولت در حفظ محیط زیست است.
یوسفنژاد تصریح کرد: برای مقابله با ریزگردها تمامی ادارات و مردم باید دست به دست هم دهند و برای هر اداره و هر فردی وظیفهای مشخص شود تا در یک کار گروهی بتوانیم با اين پديده مقابله کنیم.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست گناباد افزود : یکی از راهکارهای مقابله با ریزگردها ایجاد فضای سبز در شهرها است ولی به دلیل کمبود آب و شوری آب منطقه نمیتوانیم از این روش استفاده کنیم و اين امر تنها در صورتی امكانپذير است كه هرچه سریعتر سیستم فاضلاب شهرستان گناباد راهاندازی شود تا با تصفیه آب و ورود آن به چرخه آبیاری کشاورزی در جهت احداث فضاهای سبز اقدام کنیم.
نظر شما