گرد و خاک ایلام منشأ داخلی ندارد/هوای استان سالم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی محیط زیست ایلام، مازیار سلیمان نژاد اظهار داشت: با وقوع طوفان در شمال غرب کشور عراق و جنوب شرق کشور سوریه در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۲۶و۲۷خردادماه سال جاری، توده عظیم گرد و غبار بر روی آن مناطق شکل گرفت و پس از چند ساعت در بعدازظهر روز پنجشنبه به مرزهای کشور ایران رسید.

وی افزود: با پایش ایستگاه های سنجش ذرات استان، میزان غلظت ذرات در ساعت ۱۵روز پنج شنبه در شهر مهران به دو هزار و ۷۶۹ میکروگرم در متر مکعب(۱۸برابر) حدمجاز رسید که پس از آن تمامی شهرستان های استان تحت تأثیر این پدیده قرار گرفتند.

سلیمان نژاد ادامه داد: با ورود این پدیده به شهرستان های استان، میزان غلظت ذرات در شهرستان های ایلام، ایوان ۱۲ برابر و دهلران به ۱۷ برابر حد مجاز رسید.

وی در مورد چگونگی ورود این پدیده به استان گفت: پدیده مذکور در دو مرحله به طور متناوب وارد استان شد که حداکثر میزان ثبت آن در استان در بعداز ظهر روز پنج شنبه و مرحله بعدی از روز جمعه وارد استان شد و تا ساعت ۲۲ همان شب ادامه داشت که پس از آن با عبور توده گردو غبار، هوای استان در وضعیت عادی(سالم) قرار گرفت.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام تصریح کرد: توده مذکور از کانونی در شمال غرب عراق و جنوب شرق سوریه منشأ گرفته است.