ساخت دوربین گاما برای مشاهده سطح بافت

به گزاش خبرگزاری مهر، محققین دانشگاه «لیستر» و «نوتینگهام» انگلیس، وسیله ای برای عکسبرداری از سطح بافت بیماری طراحی کرده اند که با ترکیبی از روش تصویربرداری اپتیکال و گاما، تصاویری با وضوح باور نکردنی تهیه می کند.

در این روش رادیوکلئیدهایی به بیمار تزریق می شود که با عملکرد فیزیولوژی بدن در تعامل خواهد بود. این فرآیند منجر به آزاد شدن سیگنال هایی مملو از اطلاعات می شود که توسط دوربین گاما شناسایی می شود.

عکس بدست آمده با روش تصویر برداری اپتیکال و گاما به پزشک اجازه می دهد تا نماهایی چند بعدی از بافت به همراه اطلاعاتی درباره مولکول از ویژگی های سطح آن به دست آورد.

معمولا دستگاه هایی که مجهز به فناوری هیبریدی برای تصویر برداری هستند، بسیار حجیم بوده از این رو دستاورد محققین انگلیسی به دلیل قابل حمل بودن آن به عنوان یک موفقیت چشمگیر محسوب می شود.

همچنین از این دوربین گاما می توان در مکان های مختلف از جمله، بخش مراقبت های ویژه، کنار بیماری و اتاق عمل استفاده کرد.

در تصاویر گرفته شده از بافت های لنفاوی، منفذهای اشک، غذد اشکی و استخوان ها به این روش، اطلاعات اپتیکال واضحی به همراه اطلاعاتی راجع به مولکول بدست آمده است.

جزئیات این تحقیق در نشریه Nuclear Medicine منتشر شده است.