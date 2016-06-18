به گزارش مهر عباس گودرزی در نشستی که ظهر امروز شنبه در دفتر شورای شهر با اعضای شورا و شهرداری بروجرد داشت اظهار داشت: متاسفانه در چند سال گذشته مدیریت نادرستی در اداره امور دولتی شهر به وقوع پیوست که ثمره این بی تدبیری امروز به معظل بزرگی به نام بیکاری و رکود در بروجرد تبدیل شده است.

وی افزود: بیشترین صدمه ای که از این سومدیریت پیش آمده گریبان شهرداری را گرفته که بیش از هزار نیرو را در دوره های گذشته با پارتی بازی و زد و بند استخدام کرده که امروز باید حقوق شش ماه کارگران به تاخیر بیافتد.

نمایند مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وظیفه نماینده تصویب قانون و نظارت است و نباید در عزل و نصب های دولتی دخالت کند گفت: متاسفانه در بروجرد در چند سال اخیر این موضوع باعث مدیریت بیمارگونه در شهرستان به خصوص ادارات و کارخانه ها شده و تعطیلی کارخانه سامان کاشی و کاشی جم و تعدیل نیرو در نساجی و زاگرس خودرو مصداق این بحث است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان داشت: مشکلی که امروز گریبان شهرداری بروجرد را گرفته اگر بخواهیم به طور دقیق آن را بررسی کنیم ثمره دریافت پاداشهای گزاف و دادن امتیازهای بی برنامه به افراد و ارگانها و نهادهای غیر دولتی است.

گودرزی در ادامه با اشاره به هزینه های شهرداری بروجرد گفت: در شرایطی که کارگران این نهاد دولتی دچار مشکلات مالی هستند بهتر نیست شهرداری بجای ایجاد پل غیر همسطح هزینه چند میلیاردی آن را به عنوان حقوق به کارگران پرداخت می کرد و یا با ایجاد مکانهای درآمد زا مثل بیمارستان و فرهنگسر یا اماکن گردشگری به کسب در آمد می پرداخت.

وی افزود: در چنین شرایطی تلاش برای رفع این معظل با فروش اموال و دارای های شهرداری و دادن امتیاز به تامین اجتماعی هیچ دردی دوا نمی شود و گرفتن وام فقط بر مشکلات می افزاید.

گودرزی منطقه ویژه اقتصادی را یکی از مهترین برنامه های اقتصادی در بروجرد برشمرد و افزود: این طرح سالهاست که تصویب شده و زمانی می توان برای آن حساب ویژه باز کرد که سرمایه گذار در حال فعالیت در منطقه باشد و باشعار نمی توان وعده عملیاتی شدن آن را داد.

وی استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود را یکی دیگر از راه های برون رفت از مشکلات اقتصادی دانست و گفت: شهرستان بروجرد با توجه به قرار گرفتن در منطقه خوش آب و هوای زاگرس می تواند به بهترین قطب گردشگری در منطقه تبدیل شود.

وی اقتصاد مقاومتی را در این شرایط بحرانی بهترین راه برای برون رفت از مشکلات برشمرد و اظهار داشت: با اقدام به موقع و عمل به تعهدات، می توان از پس مشکلات بر آمد و امیدواریم که تا پایان سال نرخ بیکاری و مشکلات اقتصادی در استان لرستان و بروجرد تا حدودی کاهش یابد.