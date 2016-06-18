۴۰ درصد دانش آموزان مازندران دارای پوسیدگی دندان هستند

محسن اعرابی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح تحول سلامت دهان و دندان باهدف پیشگیری از پوسیدگی دندان از مهرماه سال گذشته برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی آغاز شد و وارنیش فلوراید یکی از فعالیت‌های تعریف‌شده در این طرح است.

اعرابی افزود: پر کردن شیارهای باریک و عمیق دندان با مواد رقیق (فیشورسیلنت) هم از دیگر اقدامات دندانپزشکی برای جلوگیری از پوسیدگی و مقاوم‌سازی دندان دانش‌آموزان بوده است.

وی، بابیان اینکه دندانهای ۲۰۰ هزار دانش‌آموز استان را فلوراید تراپی کردیم که یکی از راههای جلوگیری از پوسیدگی دندان در کودکان است و این در حالی است که با معایناتی از دندان‌های دانش‌آموزان ۱۲ تا ۱۴ سال داشتیم ۴۰ درصد دارای پوسیدگی دندان بودند.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از پوسیدگی دندان‌های دانش‌آموزان کلاس اول ابتدایی، که ۴۰ هزار نفر آن‌ها دندان آسیاب اول آن‌ها نیاز به پر کردن داشت، با ماده ترمیمی سفیدرنگ پر کردیم.

اعرابی، جرم‌گیری دندانهای زنان باردار را نیز از دیگر اقدامات حوزه بهداشت دهان و دندان برشمرد و گفت: ۸۲ دستگاه جرم‌گیری خریداری و ۱۲ هزار مورد جرم‌گیری انجام شد و ۲۱ هزار موردترمیم دندان هم در این بخش صورت گرفت.

وی برگزاری کلاس‌های آموزشی در حوزه‌های روان‌شناختی، اجرای کمپین مصرف کم‌نمک، قند و چربی و ... با حضور کارشناسان و متخصصین و نیز آموزش ۱۱ هزار سفیر سلامت در حوزه دانش‌آموزی و ۱۳ هزار سفیر سلامت خانواده را از اقدامات مهم و تأثیرگذار حوزه بهداشت در طرح تحول نظام سلامت عنوان کرد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، از دو میلیون و ۴۰۵ بازدید از مراکز تهیه، توزیع و رستوران‌های بین‌راهی در سال ۹۴ خبر داد و افزود: در این فرایند بیش از ۲۴ تن مواد غذایی جمع‌آوری و معدوم‌سازی شد.

خلأهای قانونی مانعی بر سر راه برخورد با متخلفین حوزه بهداشت مواد غذایی/ جریمه‌ها اندک است

دکتر اعرابی در پاسخ به سؤالی درباره انتقاد از وضعیت بهداشتی برخی از فست فودها و مراکز تهیه مواد غذایی، گفت: در بحث بهسازی و رعایت مسائل بهداشتی در رستوران، فست فود، کافی شاپ و مراکز پخت و توزیع غذایی، نظارت از سوی دانشگاه علوم پزشکی صورت می‌گیرد و حتی شکایت‌های مردمی این بخش هم پیگیری می‌شود و این در حالی است که به سبب وجود بسیاری از خلأهای قانونی در این بخش، مراکز متخلف مکلف به پرداخت جریمه‌ای اندک از سوی تعزیرات می‌شوند و دوباره به سرکار خود بازمی‌گردند.

وی، ضمن تأکید بر عدم استفاده از مواد غذایی سرخ‌کردنی، گفت: بیشتر روغن‌هایی که به‌منظور سرخ کردن استفاده می‌شود بیش‌ازحد استاندارد و در دفعات متعدد مورداستفاده قرار می‌گیرد که برای بدن مضر است.