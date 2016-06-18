به گزارش خبرنگار مهر، محمود ربیعی بعد از طهر شنبه در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: تاکنون بیش از یک میلیون تن گندم در گلستان تحویل مراکز خرید و سیلوها تحویل شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود امسال بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم در گلستان خریداری و تحویل مراکز خرید شود.

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان همچنین از خرید ۱۲ هزار تن کلزا در استان خبر داد.

ربیعی ادامه داد: تاکنون تمام طلب کلزاکاران و ۴۱۱ میلیارد تومان از طلب گندمکاران گلستانی پرداخت شده و امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن مابقی طلب گندمکاران پرداخت شود.

وی اضافه کرد: همچنین تاکنون ۲۱۳ هزار تن جو از کشاورزان گلستانی تحویل گرفته شده است اما بخش عمده ای از مطالبات آنها به دلیل معامله جو در بورس همچنان باقی مانده است و هم اکنون این موضوع در حال پیگیری است.