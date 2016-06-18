به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت شهرکهای صنعتی استان قم، امیر طیبینژاد اظهار داشت: سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در اقدامی عملی در راستای سیاستهای دولت یازدهم در برنامههای اقتصاد مقاومتی خود اقدام به اعطاء تسهیلات و بخشودگی بدهی واحدهای صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی کرد.
وی با بیان اینکه تخفیفات و مشوقات این طرح تنها تا پایان شهریورماه اعتبار دارد، افزود: براساس این طرح واحدهای صنعتی و صنفی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان قم که دارای قرارداد حق بهره برداری از زمین، اعیانی و تأسیسات بوده و مشمول پرداخت تعدیل بدهیهای معوق میباشند و تا کنون موفق به پرداخت اصل بدهی و تعدیل آن نشدهاند؛ از تخفیف و بخشودگی بهرهمند میشوند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم این اقدام را گامی مهم در کمک به واحدهای صنعتی و کاهش بار مالی برخی از تولید کنندگان عنوان کرد و بیان داشت: کسانی که نسبت به پرداخت اصل بدهی خود اقدام کنند تا ۹۰ درصد از بخشودگی تعدیل برخوردار خواهند شد.
وی اضافه کرد: کسانی نیز که تاکنون صددرصد اصل بدهی خود را در گذشته به این شرکت پرداخت کردهاند و هنوز بدهی تعدیلان باقی است نیز میتوانند از این بخشودگی استفاده کنند.
طیبینژاد با تأکید بر اینکه این طرح صرفاً تا پایان شهریورماه اعتبار خواهد داشت، یادآور شد: سازمان صنایع کوچک همواره به دور از تبلیغات و اقدامات شعاری بدنبال آن بوده تا با ایجاد راهکارهای عملی اقدامی مناسب در برابر ندای رهبر انقلاب انجام دهد و از ابتدای سال تا کنون نیز برنامههای خوبی عملیاتی کرده است.
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