اعلام اسامی راه یافتگان به اردوی جشنواره ملی عکس «شیراز امروز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز، هاشم مظاهری‌زاده با اشاره به برگزاری سومین دوره جشنواره ملی عکس «شیراز امروز»، اظهار داشت: در این دوره از جشنواره بخش گردشگری و زیارت به صورت ملی برگزار می شود.

وی افزود: در همین راستا و به منظور سهولت عکاسان غیرفارسی در ارتباط بیشتر با موضوع، اردوی سه روزه عکاسی برگزار می‌شود.

دبیر سومین جشنواره ملی عکس «شیراز امروز» با اشاره به ارسال رزومه علاقمندان برای شرکت در این اردو، گفت: تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر از سراسر کشور روزمه خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند.

مظاهری‌زاده با بیان اینکه اسامی راه یافتگان به اردو در سایت جشنواره اعلام شده است، اظهار داشت: از ابتدا قرار بود ۲۵ نفر برای این شرکت در این اردوها دعوت شوند اما با توجه به استقبال علاقمندان و حمایت از عکاسان جوان و تازه کار، این تعداد را به ۳۰ نفر افزایش دادیم تا از اکثر استان ها نماینده ای در این اردو حضور داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری تورهای عکاسی ویژه عکاسان شیرازی شرکت کننده در این دوره از جشنواره، خاطرنشان کرد: این تورها ویژه عکاسان شیرازی بوده که علاقمندان از چهارم تیر ماه می توانند برای شرکت در این تورها از طریق سایت جشنواره به آدرس shiraz.irثبت نام کنند.

مظاهری زاده با تاکید بر اینکه مهلت ثبت نام سومین دور جشنواره ملی عکس «شیراز امروز» تمدید نمی‌شود، از علاقمندان خواست ثبت‌نام و ارسال آثار خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

گفتنی است دبیرخانه جشنواره با شماره تماس ۳۲۲۲۹۸۲۳ در ساعات اداری پاسخگوی سوالات علاقمندان است.