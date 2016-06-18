ترجمه بیش از ۵۲ کتاب حدیثی توسط موسسه دارالحدیث

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی مطهری ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: از ۱۵ سال گذشته تا کنون احادیث توسط واحدی در موسسه دارالحدیث ترجمه شده و برای مخاطبان در سراسر جهان عرضه میشود.
وی گفت: دارالحدیث را میتوانیم به عنوان بزرگترین مرجع ترجمه حدیث شیعی در داخل و خارج کشور به شمار بیاوریم.
مدیر بینالملل و ترجمه موسسه دارالحدیث عنوان کرد: تاکنون بیش از ۵۲ عنوان کتاب حدیثی توسط موسسه دارالحدیث ترجمه شده که در ۲۱۶ مجلد و این تعداد کتاب به ۲۱ زبان زنده دنیا ترجمه شده است.
وی ابراز کرد: بیشتر کتابهایی که در این موسسه مورد ترجمه قرار گرفته میزان الحکمه است که منتخب کتاب به ۱۵ زبان و اصل کتاب به چهار زبان ترجمه شده است، همچنین کتاب اهل بیت(ع) به هشت زبان، کتاب کیمیای حیات به هفت زبان و کتاب دوستی با قرآن و حدیث به ۶ زبان ترجمه شده است.
حجت الاسلام مطهری ادامه داد: برخی از موسوعهها و دانشنامههای دارالحدیث نیز به چندین زبان ترجمه شده است.
وی بیان کرد: دفاتر مقام معظم رهبری و جامعه المصطفی(ص) از جمله مراکزی هستند که همکاری بیشتری در امر ترجمه با این موسسه داشتهاند.
مدیر بینالملل و ترجمه دارالحدیث گفت: پیرو نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا تلاش شد که تمام کارهایی که در موسسه دارالحدیث تاکنون نیمه تمام بودهاند با سرعت بیشتری ترجمه شوند و بر این اساس روز سهشنبه بیش از ۳۵ عنوان کتاب رونمایی میشود که بخش عمدهای از آن هنوز ترجمه نشده است.
وی با بیان اینکه بخش عمدهای از اتفاقات منطقه اعتقادی است که خود را در شکل نظامی نشان میدهد، افزود: معمولاً تقاضاهایی که برای ترجمه میشود در نقاط بحرانی است برای مثال فرانسه بیشترین تقاضا را برای ترجمه کتابها به زبان فرانسوی دارد.
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