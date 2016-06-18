۱۰ درصد بیماران کلیوی مازندران در لیست انتظار دیالیز هستند

قاسم جان بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر، تجهیز بیمارستانها به دستگاه سی تی اسکن، و افزودن ۳۵ دستگاه آمبولانس را از اقدامات عنوان کرد و گفت: در بحث بیماران دیالیز کلیوی استان وضعیت مناسبی نداشتیم و اکنون ۱۰ درصد بیماران کلیوی در لیست انتظار دیالیز هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بابیان اینکه برخی از دستگاه‌های دیالیز نیاز به تعویض دارند، اظهار کرد: در همه شهرهای استان به جز محموداباد و گلوگاه (که در حال ساخت است) بقیه شهرها بخش دیالیز ساخته شد.

وی اظهار داشت: پیشگیری از سرطان به‌عنوان یکی از چالش‌هایی است که دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای غلبه بر آن، طرح غربالگری را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، در ادامه به اجرای طرح غربالگری سرطان پستان اشاره کرد و گفت: با خرید شش دستگاه ماموگرافی این طرح به‌منظور آگاه‌سازی بانوان درزمینهٔ علائم سرطان پستان و راههای پیشگیری از آن در قالب ماموگرافی در بین زنان بالای ۳۰ سال اجرا می‌شود و غربالگری سرطان‌های دستگاه گوارش نیز در دستور کار دانشگاه قرار دارد.

وی، یکی از چالش‌های دیگر بیشتر مردم را مراجعه به دندان‌پزشک و هزینه‌های بالای آن دانست و بیان کرد: در سال گذشته ۱۵ کلینیک دندانپزشکی راه‌اندازی شد که در دو شیفت صبح و عصر با تعرفه دولتی به مردم خدمات‌دهی کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بابیان اینکه، این دانشگاه، به سبب توسعه در این بخش مورد تشویق وزارت بهداشت و تعاون، کارو رفاه اجتماعی قرار گرفت، اظهار کرد: طرح تحول سلامت دهان و دندان باهدف پیشگیری از پوسیدگی دندان از مهرماه سال گذشته برای دانش آموزان مقطع ابتدایی آغاز شد و وارنیش فلوراید یکی از فعالیت‌های تعریف‌شده در این طرح است.

جان بابایی افزود: پر کردن شیارهای باریک و عمیق دندان با مواد رقیق (فیشورسیلنت) هم از دیگر اقدامات دندانپزشکی برای جلوگیری از پوسیدگی و مقاوم‌سازی دندان دانش آموزان بوده است.

راه اندازی بیمارستان هزار تختخوابی/ یک سوم مراکز بهداشتی استیجاری هستند

جان بابایی، بابیان اینکه شایع‌ترین علت مرگ‌ومیر بیماری‌های قلبی و عروقی است، گفت: با ساخت بیمارستان هزار تختخوابی ساری واقع در ماهفروجک، بخش قلب و عروق بیمارستان فاطمه زهرا (ص) به آنجا منتقل خواهد شد و تا پایان سال مرکز قلب در شهرستان آمل احداث خواهد شد و درحالی‌که برای غرب استان نیز احداث و راه‌اندازی بخش قلب و عروق در فاز مطالعاتی قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بابیان اینکه در ساخت خانه‌های بهداشت در کشور رتبه برتری داشتیم، بیان کرد: یک‌سوم مراکز بهداشت شهری و روستایی استان استیجاری بود که در تلاشیم این مراکز تملک شود.

تدوین سند چشم‌انداز ۱۰ ساله در حوزه درمان

این مسئول خاطرنشان کرد: بیش از ۴۰۰ پروژه عمرانی در حوزه بهداشت و درمان، داشتیم که کلیه پروژه‌ها اجرا شد و یا در حال اجرا است.

جان بابایی، به عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران در بخش آموزش اشاره کرد و گفت: دبیرخانه کلان منطقه یک آموزش عالی بخش سلامت کشور در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و ساری راه‌اندازی شده است.

وی راه‌اندازی دانشکده مجازی، سالن آزمون، ساخت بزرگ‌ترین خوابگاه‌های کشور در ۱۳۰ سوئیت در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (س) و ... را از اقدامات آتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران عنوان کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، از تدوین سند چشم‌انداز ۱۰ ساله در حوزه درمان، در استان خبر داد و گفت: بر اساس این سند، هر توسعه‌ای در سیستم دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعم از ساخت بیمارستان و اقدامات عمرانی، بحث‌های آموزش کارکنان و نیروها و ...در چارچوب سند چشم‌انداز خواهد بود.

جان بابایی، با اعلام این نکته که یکی از دلایل مرگ‌ومیرها بیماری‌های غیر واگیر است، گفت: سند چشم‌اندازی برای بیماری‌های غیر واگیر در حال تدوین هستیم تا تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها حوزه پیشگیری این دسته از بیماری‌ها، بر طبق این سند باشد.

وی، اجرای طرح پزشک خانواده را یکی از تعصبات دانشگاه علوم پزشکی مازندران عنوان کرد و گفت: طرح پزشک خانواده از مترقی‌ترین اقداماتی بود که در حوزه سلامت شکل گرفت و امیدواریم با ارتقاء و توسعه این طرح در بین خانواده‌ها، مردم بهترین استفاده را از این طرح داشته باشند