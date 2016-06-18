هیچ کس نتوانست ايمان استاد سبزواری را نسبت به انقلاب تغيير دهد

شکوه اقدس شفقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شخصیت و چهره فرهنگی استاد سبزواری در هنر و ادب ايران اظهار كرد: حسین آقا ممتحنی از ابتدا با یک خلوص نیت برای ایران و اسلام کار میکرد و تمامی اشعار او مردمی و اسلامی بود و هیچگاه کوچکترین انحرافی در مسیرش که زنده نگه داشتن راه انقلاب بود، بهوجود نيامد.
وی ادامه داد: هیچ کس نتوانست نظر استاد را از ایمان و عقیدهای که نسبت به انقلاب داشت تغییر دهد و تا لحظات آخر نیز ثابت قدم در این مسیر باقی ماند.
همسر استاد سبزواری در پاسخ به اين سوال كه اگر بخواهید استاد را در یک جمله معرفی کنید، چه میگوييد، گفت: همسرم در طول زندگی خود صدیق، باسواد و ثابت قدم در عقیده بودند و همين ثبات عقيده او سبب شده بود برای رسيدن به هدفش تلاش كند و همه سختیها را تحمل میكرد.
وی همچنین در مورد سختترین لحظاتی که در کنار استاد سبزواری سپری کرده بود، گفت: سختترین لحظه زندگیام، آخرين لحظات عمر او بود كه در آن لحظه چشمانش را باز کرد و گفت من رفتنی هستم، بعد از فوت استاد هر زمان که آن لحظه را به خاطر میآورم، وجودم از نگاه مرحوم سبزواری میلرزد.
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