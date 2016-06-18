۱۰ کشته و زخمی در صلاح الدین عراق بر اثر انفجار بمب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، یک خودرو بمب گذاری شده در منطقه طوز واقع در شمال استان صلاح الدین عراق منفجر شد که منجر به کشته و زخمی شدن ۱۰ نفر گردید.

بر اساس این گزارش در راستای متزلزل کردن امنیت کشور عراق، یک خودور بمب گذاری شده که در نزدیکی یک نقطه ایست و بازرسی در نزدیکی جاده اصلی پارک شده بود، در مرکز منطقه الطوز واقع در شرق استان صلاح الدین منفجر شد.

منابع امنیتی اعلام کردند که در پی انفجار این خودرو بمب گذاری شده یک نفر جان خود را از دست داد و ۹ تَن دیگر نیز زخمی شدند.

این انفجار در نزدیکی مقر ۲ حزب به نام حزب اتحاد ملی کردستان و حزب کمونیست کردستان به وقوع پیوست.

هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را برعهده نگرفته است ولی به نظر می آید گروه تروریستی داعش مانند گذشته عامل این اقدام تروریستی بوده است.

شایان ذکر است ارتش عراق روز جمعه موفق شد در ادامه پیشروی های خود شهر فلوجه در استان الانبار را از تصرف تروریست های داعش خارج کند.