«هوش سیاه» در جنوب کرمان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس سرهنگ ماشاالله ملائی اظهار کرد: درپی ارجاع پرونده نیابتی به ماموران پلیس فتا جیرفت مبنی بر هک اطلاعات کارت بانکی و برداشت غیرقانونی از حساب بانکی شهروندی از سوی سارقی اینترنتی، بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: با بررسی‌های بعمل آمده مشخص شد سارق فردی سابقه دار است که قبلاً نیز به علت سرقت‌های مشابه چندین مرحله توسط کارآگاهان پلیس فتا دستگیر و روانه زندان شده است.

ملائی افزود: سرانجام کارآگاهان پلیس فتا جیرفت با اقدامات شبانه روزی و بهره گیری از امکانات فنی و اطلاعاتی مخفیگاه متهم سابقه دار این پرونده را شناسایی و در عملیاتی منسجم وی را دستگیر کردند.

وی گفت: این جوان ۲۰ ساله که به هوش سیاه مشهور شده است در آخرین مرحله پس از رهایی از زندان به سرقت اینترنتی ۸۷ میلیون ریال از حساب بانکی یک شهروند دست زده بود که به این عمل خود اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی جیرفت توصیه کرد: برای طعمه قرار نگرفتن در خریدهای اینترنتی حتی المقدور از صفحه کلیدهای مجازی تعبیه شده در درگاه بانکی استفاده کنید تا از سرقت اطلاعات شما جلوگیری شود.

وی گفت: زنگ خطر پلیس برای کلیه تبهکاران به صدا در آمده و چنان چه افرادی بخواهند از راه‌های ناصحیی کسب مال نمایند پلیس با قاطعیت و جدیت با آنان برخورد می‌کند.