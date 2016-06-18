دستگاه های فرهنگی استان اصفهان باید بازخوانی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر آذربایجانی پیش از ظهر شنبه در نطق پیش از دستور خود در یکصد و سی و هفتمین جلسه علنی شورای شهر اصفهان با بیان اینکه انقلاب اسلامی به عنوان مهم‌ترین رویداد قرن حاضر زائیده یک تفکر فرهنگی سیاسی بر پایه اسلام عزیز بود که تغییرات بنیادی در معادلات فرهنگی سیاسی جهان به وجود آورد، اظهار داشت: در واقع آنچه به عنوان سوال جدی مطرح می‌شود این است که چرا با توجه به اینکه بن مایه انقلاب اسلامی فرهنگی بوده و سطح تاثیر گذاری و اثر بخشی آن در سطوح معادلات مختلف جهان به خوبی قابل بهره برداری و رصد است ولی شاهد ابراز نارضایتی از وضعیت فرهنگی جامعه و مواجه با وضعیت ولنگاری در حوزه فرهنگی هستیم.

وی با اشاره به اینکه در کشور ایران فرهنگ، مقوله مظلومی است، افزود: در این راستا باید توجه داشته باشیم که انقلابی که مبتنی بر منش و نگرش فرهنگی است بایستی هر تلاشی در راستای توسعه‌ نظام مبتنی بر نگرش فرهنگی دینی و انقلابی و ارزشی داشته باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه با بیان اینکه بازخوانی مقوله فرهنگ در دستگاه‌های فرهنگی استان اصفهان باید صورت پذیرد، اضافه کرد: فرهنگ عامل اصلی و تعیین کننده در رفتارهای فردی و اجتماعی جامعه است و با شناخت دقیق و آسیب‌شناسی از تهدیدها و ضعف‌هایی که در این حوزه به فرهنگ تحمیل شده و شناسایی نقاط قوت و فرصت‌های پیش رو با تدوین سند راهبردی و عملیاتی در حوزه‌های مختلف فرهنگی اجتماعی بر اساس اقتضائات محلی و منطقه‌ای استان اصفهان اقدام کرد.

وی افزود: آنچه بایستی به صورت ویژه در این سند پرداخته شود تدوین شاخص‌های لازم برای ارزیابی سطح برنامه عملیاتی بر اساس برش و اقتضائات فرهنگی، اجتماعی، محلی و منطقه‌ای است که می‌تواند هندسه و مسیر حرکت در این حوزه را مشخص کند.

خدمات ورزشی عادلانه ارائه شود

آذربایجانی در ادامه به تشکیل سازمان ورزش شهرداری اصفهان اشاره و بیان داشت: در این راستا زمینه ارتقای مباحث سخت افزاری و نرم افزاری بودجه‌ای این سازمان در شورای شهر مورد توجه قرار گرفته و از این رو انتظار می‌رود در راستای ارائه خدمات ورزشی به صورت عادلانه در تمامی مناطق به ویژه مناطق محروم و جام مولای عرشیان در ماه مبارک رمضان در پراکنش مناسب برای بهره مندی مناطق محروم از این فضای نشاط و تفریحات سالم انجام پذیرد و برنامه های ویژه آن در مناطق محروم نیز اجرا شود.

وی در ادامه به برگزاری سلسله نشست‌های نبض فرهنگ در سال گذشته اشاره داشت و بیان کرد: یکی از این نشست‌ها با موضوع صنایع دستی بود که با حضور هنرمندان، ذینفعان در تمام حوزه‌های مرتبط با صنایع دستی، کار آفرینان و فعالان این حوزه و همچنین کارشناسان دستگاه‌های مرتبط و همچنین مدیران ارشد دستگاه‌های شورای شهر، شهرداری اصفهان، ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما، تأمین اجتماعی، آموزش فنی و حرفه ای، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشکده صنایع دستی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتحادیه صنف صنایع دستی شهرستان در چندین جلسه برگزار و منجر به تدوین سند هم افزایی شد که به امضا تمامی مدیران ارشد دستگاه‌ها رسید.

آذربایجانی با بیان اینکه این سند در پنج حوزه تولید، بازرگانی، توسعه، ترویج، حفظ، احیاء، آموزش و پژوهش تدوین شده است که در هر بخش سرفصل های متعددی جهت هم افزایی بین دستگاهی مشخص شده است، افزود: دبیرخانه این سند هم افزایی نیز با محوریت اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است که انتظار می رود تا به جهت تدوین سند هم افزایی و پذیرش تعهدات توسط دستگاه‌ها سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در جهت رونق بخشی این صنعت پاک و فرهنگی در سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل گام های بلندی را در این راستا بر دارد.