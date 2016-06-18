ترکیب دوومیدانی کاران اعزامی به جام کازانف مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی دو و میدانی با هدف حضور در رقابت های جام کازانف، با ۱۴ ورزشکار عازم قزاقستان خواهد شد. رقابت های جام کازانف قزاقستان روزهای ۵ و ۶ تیرماه برگزار خواهد شد و یکی از دو رویداد باقی مانده برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۱۶ ریوست.

رضا مقدم(پرتاب چکش)، مریم طوسی(۲۰۰متر)، رضا قاسمی(۱۰۰متر و ۲۰۰ متر)، علی خدیور( ۲۰۰ متر)، سجاد هاشمی(۴۰۰ متر)، مصطفی ابراهیمی(۸۰۰ متر)، کیوان قنبرزاده( پرش ارتفاع)، محمدرضا وظیفه دوست(پرش ارتفاع)، محمد ارزنده(پرش طول)، سبحان طاهرخانی(پرش طول)، محمد و محمود صمیمی(پرتاب دیسک)، سجاد مرادی(۸۰۰ متر) و لیلا رجبی(پرتاب وزنه) ۱۴ ورزشکار اعزامی به این مسابقات هستند.

دوومیدانی ایران تاکنون موفق به کسب ۷ سهمیه المپیک شده است.