علیاری و طاهری فینالیست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای بین‌المللی کشتی جام پیت لاسینسکی لهستان از امروز در شهر اسپالا آغاز شد و مهرداد مردانی، رامین طاهری و مهدی علیاری نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان خود رفته اند.

نتایج کشتی‌گیران کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۹ کیلوگرم مهرداد مردانی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر «خوزه رودریگوئز رایبر» از ونزوئلا را شکست داد وی در دور بعد نیز با نتیجه ۴ بر صفر از سد «آندری مارتینیوک» از اوکراین گذشت. مردانی در دور سوم به مصاف «آرسن ارالیف» کشتی گیر مطرح قرقیزستانی رفت و با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب این کشتی گیر شد و با توجه به شکست این کشتی‌گیر مقابل «احمد هایتهام» از مصر، مردانی از دور رقابت ها کنار رفت.

در وزن ۸۰ کیلوگرم رامین طاهری پس از استراحت در دور اول در دور دوم مقابل «ادوارد سرگیسیان» از ارمنستان با نتیجه ۱۰ بر یک به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل «ولی کاری سومینن» از فنلاند با نتیجه ۸ بر صفر پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. طاهری در این مرحله «پیتر باسکی» کشتی گیر مطرح مجارستانی را با نتیجه 6 بر 3 شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. حریف وی در این دیدار «پاول پامینچوک» از کشور بلاروس است.

در وزن ۹۸ کیلوگرم مهدی علیاری در در نخست مقابل «راموس فردریکاس» از لیتوانی با نتیجه ۵ بر ۲ و با ضربه فنی به پیروزی رسید وی در دور بعد «سرگو گوگیسوانیدزه» از گرجستان را با نتیجه ۲ بر صفر و ضربه فنی شکست داد. علیاری در دور سوم نیز «مارسین اولجنیچاک» از لهستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله نیز «بالاز کیس» کشتی‌گیر مطرح مجارستانی را 10 بر 2 مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. حریف وی در این دیدار «دانیل یاسمانی کابرا» از کوبا است.