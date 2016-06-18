۲۰۰ هزار مترمکعب شیرابه در حلقه دره کرج تهدیدی جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترکاشوند در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که ظهر شنبه در استانداری البرز برگزار شد، به تعامل مطلوب شهرداری کرج با اداره کل محیط زیست استان البرز در خصوص ساماندهی پسماند اشاره کرد و اظهار کرد: منطقه حلقه دره تهدیدی برای محیط زیست و شهر محسوب می شود.

وی قانون مدیریت پسماند را قانون جامعی برشمرد و افزود: اقداماتی در حوزه ساماندهی پسماند اقداماتی انجام شده که کافی نیست و نیازمند عزمی جدی در این زمینه هستیم.

ترکاشوند زباله های عفونی و بیمارستانی را یکی از خطرناک ترین زباله ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه شاهد هستیم که درمانگاه های سطح شهر زباله های عفونی را از دیگر زباله ها تفکیک نمی کنند و نظارتی بر این موضوع وجود ندارد، درحالی که روش دفع زباله های عفونی خاصی است و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به بازدید مسئولان استانی و شهری از منطقه حلقه دره کرج، بیان کرد: بالغ بر ۲۰۰ هزار مترمکعب شیرابه در منطقه حلقه دره وجود دارد که تهدید بزرگ محسوب می شود.



شهردار کرج با بیان اینکه خاک این محدوده رس و نفوذناپذیر است، تصریح کرد: برخی عنوان می کنند این شیرابه ها به سفره های آب زیرزمینی آسیب وارد می کند در حالی که مطلقا چنین موضوعی صحت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه در مجموع شرایط منطقه حلقه دره اصلا خوب نیست، افزود: در سایر کشورها زباله ها هفته ای دو بار جمع آوری می شود در حالی که در ایران روزانه این کار انجام می شود، باید به این نکته اذعان داشت که تولید زباله در ایران دو برابر متوسط جهانی است.



ترکاشوند با تاکید بر لزوم آموزش صحیح توسط مدیریت شهری و رسانه ها، خاطرنشان کرد: بالغ بر ۲ میلیارد تومان بدهی شهرداری های تابعه به شهرداری کرج مربوط به جمع آوری زباله هاست.



وی با تاکید بر اینکه با یک سرمایه گذار برای تولید برق از حلقه دره کرج مذاکراتی انجام شده است، گفت: این مهم در دستور کار شهرداری کرج قرار دارد.

شهردار کرج در پایان با تاکید بر اینکه باید تا دو سال آینده وضعیت شیرابه ها مدیریت و ساماندهی شود، گفت: اگر این مهم انجام نشود کرج با تهدیدی جدی رو به رو می شود.