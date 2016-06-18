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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۱۱

تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس دهم شد

تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس دهم شد

اعضای هیات رئیسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس دهم مشخص شدند و محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان بار دیگر به عنوان رئیس این فراکسیون انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر  محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان، که در مجلس نهم نیز ریاست فراکسیون محیط زیست مجلس را بر عهده داشت، امروز به عنوان رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس دهم انتخاب شد.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت و عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مردم نقده و اشنویه نیز به عنوان نواب رئیس این فراکسیون انتخاب شدند.

بر اساس این گزارش یوناتن بت کلیا نماینده آشوریان و کلدانی و فریده اولاد قبا نماینده مردم تهران به ترتیب به عنوان منشی اول و دوم انتخاب شدند و سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا نیز به عنوان سخنگوی این فراکسیون برگزیده شد.

 

کد مطلب 3689060
مسعود بربر

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