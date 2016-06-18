دسترسی کاربران با سرعت ۲۰مگابیتی در شبکه ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، برات قنبری با اشاره به طرح افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات در چارچوب اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: توسعه شبکه های دسترسی با سرعت و کیفیت مناسب (پهن باند) جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و آتی متقاضیان و کاربران امری ضروری است.

وی هدف از این پروژه را ایجاد شبکه پهن باند ملی، امن و پایدار با قابلیت دسترسی حداقل ۲۰ مگابیت برثانیه برای مردم بر بستر شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: افزایش سطح دسترسی کاربران نهایی به شبکه ملی اطلاعات به ۲۰ مگابیت در ثانیه و حمایت از توسعه مراکز داده و شبکه توزیع محتوا در چارچوب اجرای طرح های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به نیاز روزافزون کشور به برقراری و توسعه شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، توسعه مستمر تکنولوژی های ارتباطی، ارائه خدمات نوین مبتنی بر شبکه های اینترنتی، گسترش تقاضای آحاد مردم جهت دریافت خدمات به صورت الکترونیکی و نیز رشد چشمگیر دسترسی کاربران به اینترنت در سال های اخیر، لزوم توسعه شبکه های دسترسی با سرعت و کیفیت مناسب ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: به علت تاثیر شگرف و غیر قابل اجتناب ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه بر اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، توسعه و رشد پهن باند در تمامی مناطق کشور به صورت متوازن امری بدیهی است.

معاون وزارت ارتباطات مهمترین اقدام را در این راستا، ایجاد و توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فناوری های نوین، ایجاد و توسعه شبکه زیرساخت بر بستر IP، حمایت از توسعه مراکز داده داخلی و شبکه توزیع محتوا، توسعه شبکه مترواترنت استانی، توسعه امنیت شبکه و حمایت از صیانت اجتماعی و پدافند غیر عامل بیان کرد.

قنبری امکان دسترسی خانوارها به پهن باند، سرعت دسترسی مشترکان پهن باند، افزایش ظرفیت ذخیره سازی داده در داخل کشور را از جمله شاخص های قابل اندازه گیری پروژه عنوان کرد و اظهار داشت: منابع مالی مورد نیاز اجرای این پروژه طبق برآورد سرمایه گذاری پنج ساله بالغ بر ۵۳۰ هزار میلیارد ریال است که بیش از ۷۰ درصد آن توسط بخش غیر دولتی اجرا و سرمایه گذاری خواهد شد.