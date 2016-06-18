به گزارش خبرنگار مهر، عدیل سروی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: این میزان طی دو سال اخیر جذب شده و در زمینه صنایع تبدیلی، داروسازی گیاهی، کشت گلخانه در ۱۲ طرح هزینه شده است.

وی با تأکید به اینکه اولویت امروز کشاورزی استان توجه به مباحث اقتصاد مقاومتی است، اضافه کرد: به همین منظور برنامه جامعه نقشه راه کشاورزی مقاومتی استان تهیه و به تمامی ادارات و دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی افزایش بهره‌وری و خوداتکایی را مهمترین اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی دانست و تأکید کرد: برای دست‌یابی به این مهم چند برنامه اصلی در دست پیگیری است که می‌توان از آن جمله به تدوین برنامه بهینه‌سازی الگوی کشت اشاره کرد.

به گفته سروی در تغییر الگوی کشت توسعه کشت محصولات با ارزش‌افزوده بالا در دستور کار است و به عنوان مثال توزیع ۹۷ تن پیازچه زعفران طی دو سال گذشته در هشت شهرستان انجام شده است.

وی به توزیع ۳۷ هزار اصله نهال پسته در بخش ارشق از توابع مشگین شهر اشاره کرد و افزود: علاوه بر این کشت بادام‌زمینی در ۵۶۵ هکتار از اراضی بیله سوار در دستور کار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ارتقا بهره‌وری کشت سیب‌زمینی و گندم را از دیگر برنامه‌های این سازمان خواند و بیان داشت: اصلاح بذور و اصلاح شیوه‌های کاشت در این دو محصول پیگیری می‌شود.

سروی بخش دیگری از برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی استان را اصلاح الگوی مصرف آب عنوان و اضافه کرد: در این خصوص احداث شبکه‌های آبیاری مدرن در پایاب سدها به مساحت چهار هزار هکتار و با صرف اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال انجام شده است.

وی به اجرای ۱۰۷ هزار هکتار پروژه آب‌وخاک در استان اشاره کرد و متذکر شد: با توجه به کمبود منابع آبی در نظر داریم با اصلاح الگوی مصرف زمینه ارتقا بهره‌وری بخش کشاورزی فراهم شود.