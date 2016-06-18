به گزارش خبرنگار مهر، علی اعتصام پور ظهر شنبه در جمع مدیران تامین اجتماعی سراسر کشور اظهار داشت: تاکنون بالغ بر ۳۰ هزار متر مربع فضای درمانی ملکی در استان احداث و بازسازی شده است.

وی با اشاره به ارائه خدمات درمانی در مراکز ملکی سازمان از طریق سه بیمارستان و ۲۶ پلی کلینیک گفت: در سال گذشته این مدیریت اقدام به نوسازی و بهسازی واحدهای درمانی ملکی کرده است.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان به صدور سند ۳۲ هزار متر از اراضی کنار سالن اجلاس اصفهان به نام این سازمان برای ساخت بیمارستان میلاد ۴ اشاره کرد و افزود: در همین راستا خواستار حمایت مجلس از این سازمان به منظور تسریع در ساخت و بهره برداری از این مرکز بزرگ درمانی شدیم.

وی به ارائه خدمات درمانی از طریق خرید خدمت از بیش از ۱۰ هزار واحد درمانی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در درمان غیرمستقیم این مدیریت با بیمارستانها، درمانگاه ها، فیزیوتراپی، سونوگرافی، آزمایشگاه، داروخانه، پزشکان عمومی و متخصص در سطح استان به بیمه شدگان خدمات درمانی ارائه می کند.

اعتصام پور افزود: حضور موثر مدیریت درمان تامین اجتماعی در شورای هماهنگی درمان استان بستر مناسبی را برای ارتقا سطح خدمات درمانی به بیمه شدگان و مراجعین فراهم کرده است.

وی گفت: طرح‌های عمرانی زیادی در سطح استان در حال اجرا است که با بهره‌برداری از آن سطح رضایت‌مندی بیمه‌شدگان به صورت قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان، ادامه داد: احداث پلی کلینیک و هتلینگ درمانی بیمارستان غرضی، نوسازی اورژانس و راه اندازی بخش ان آی سی یو و هتلینگ بیمارستان شریعتی، نوسازی اورژانس بیمارستان فاطمه زهرا (س) و احداث درمانگاه شهر نجف آباد و راه‌اندازی مرکز آموزش و پژوهش اورژانس، دومین کمیسیون مستقل، راه‌اندازی مرکز ارجاع و پلی کلینیک تخصصی بازنشستگان، راه‌اندازی اولین پژوهشکده مشترک دانشگاه آزاد نجف آباد و سازمان تامین اجتماعی از جمله اقدامات عمرانی این مدیریت است.