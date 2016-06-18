بازیکنان ملی پوش نیازی به تست پزشکی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بهروان در گفتگو با سایت سازمان لیگ در خصوص عدم حضور بازیکنان ملی پوش پرسپولیس و استقلال در تست‌ پزشکی گفت: با توجه به برهه زمانی حساس و مهمی که برای تیم ملی کشورمان وجود دارد لازم است که باشگاه ها با تیم ملی تعامل بیشتری داشته باشند. همچنین از باشگاه ها مخصوصا باشگاه هایی که تعداد بازیکن بیشتری در تیم ملی دارند و همکاری و همراهی لازم را با تیم ملی کشورمان دارندتشکر و قدردانی می کنیم.

بهروان افزود: طبق نامه ای که قبلا به باشگاه ها ارسال شده اطلاع داده ایم که تمامی بازیکنانی که در خدمت تیم ملی هستند زیر نظر کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال بوده و نیازی به تست پزشکی ندارند. در ضمن با توجه به اینکه این بازیکنان در اردوی قبلی تیم ملی حضور داشته اند توصیه می شود برای حفظ سلامت این بازیکنان تا پایان خرداد ماه به استراحت غیر فوتبالی بپردازند.