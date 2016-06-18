انهدام باندتوزیع مواد در رامشیر/لزوم برخورد سلبی با استعمال قلیان

به گزرش خبرنگار مهر، سعید فیوضی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مصرف مواد مخدر آثار و تبعات فراوانی برای خانواده ها و جامعه دارد که ارتکاب برخی جرایم مانند سرقت یکی از آثار آن است زیرا فرد معتاد جهت تامین مواد خود ناچار می شود به این امر مبادرت ورزد. همچنین طلاق از دیگر معضلات اجتماعی بوده که اعتیاد از مهمترین دلایل برخی طلاق ها است.

وی افزود: مواد مخدر این بلای خانمان سوز امروزه مهمترین مشکل خانواده ها و جوامع بشری شده و دامن همه را گرفته و مرز جغرافیایی نمی شناسد.

فرماندار رامشیر تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه شده سن اعتیاد پایین آمده و نوع آن نیز از سنتی به صنعتی تغییر کرده که آثاری بسیار مخرب تر از مواد سنتی دارد و به همین دلیل لازم است که هوشیار باشیم و در کنار اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه اقدامات مقابله ای نیازمند است.

رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ضمن تاکید بر انجام اقدامات پیشگیرانه و تبلیغاتی عنوان کرد: افراد، نخبگان، علما، روحانیون و سازمان های مردم نهاد باید در کنار دستگاه های دولتی در امر اطلاع رسانی و حساس کردن افراد جامعه به مواد مخدر مشارکت کنند.

فیوضی اضافه کرد: در کنار اطلاع رسانی و اقدامات پیشگیرانه تقویت معنویت و اراده افراد از مهمترین عوامل بازدارنده از اعتیاد بوده و نیاز است افراد نسبت به مضرات این بلای خانمان سوز آگاهی بیشتری داشته باشند.

وی همچنین استعمال قلیان را یکی از معضلات نسل جوان عنوان کرد و بر برخورد سلبی با این پدیده تاکید کرد.

فرماندار رامشیر در پایان، به انهدام یک باند توزیع مواد مخدر در شهرستان اشاره کرد و خواستار هوشیاری همه مردم، مسئولان و دستگاه های فرهنگی شهرستان در امر مبارزه با مواد مخدر شد.