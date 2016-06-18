به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دادخواه ظهر شنبه در جمع مدیران تامین اجتماعی سراسر کشور اظهار داشت: در استان اصفهان ماهانه بالغ بر یکصد هزار لیست بیمه به صورت اینترنتی دریافت می شود و هم اکنون در این استان هشت هزار و ۸۰۰ کارگاه فعال و ۱۱۰ هزار کارفرما طرف قرارداد این سازمان هستند.

وی با اشاره به ابلاغ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سازمان تامین اجتماعی گفت: صد درصد فرامین اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان محقق شده و با ابلاغ آئین نامه بخشودگی جرائم کارفرمایان و همراهی و همیاری با کارگاه های کوچک و زود بازده، این سازمان گام های موثری در بهبود فضای کسب و کار برداشته است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان افزود: سازمان تامین اجتماعی در اجرای این قانون بالاترین سطح همکاری را با کارفرمایان کارگاه‌های کوچک و متوسط زود بازده داشته و لیست حق بیمه این کارگاه‌ها را دریافت می کند.

وی ادامه داد: در اجرای فرمان دوم ستاد اقتصاد مقاومتی، این سازمان جرائم کارفرمایان خوش حسابی را که ظرف مدت یک سال اصل جرائم خود را پرداخت کنند مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصد بیمه ای خواهند شد.

دادخواه ادامه داد: کارفرمایانی که طی ۱۸ قسط معوقات خود را پرداخت کنند مشمول ۸۵ درصد و کارفرمایانی که طی ۳۶ قسط پرداخت کنند مشمول ۵۰ درصد بخشودگی جرائم می شوند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در ادامه به اجرای صد در صد مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که مربوط به سازمان تامین اجتماعی می باشد اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۰۴ مورد پرونده مربوط به مسائل بیمه‌ای کارفرمایان از طریق این شورا حل و فصل شده و این سازمان بالاترین سطح همکاری را با فعالان اقتصادی، تشکل‌های کارفرمایی و صنعتگران و کارفرمایان دارد.

وی با اشاره به پوشش ۶۵ درصدی جمعیت استان اصفهان از حمایت ها و خدمات سازمان تامین اجتماعی گفت: هم اکنون بالغ بر سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت استان از حمایت های کوتاه مدت و بلند مدت سازمان تامین اجتماعی برخوردارند.

دادخواه افزود: در استان اصفهان هم اکنون یک میلیون و ۹۷ هزار بیمه پرداز و ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر مستمری بگیر وجود دارد که در سال گذشته ۲۸ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال مستمری به بازنشستگان پرداخت شد.

وی به ۱۹ هزار و ۵۰۰ پرونده مقرری بیمه بیکاری در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال به مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان پرداخت شده است.