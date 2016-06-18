آزاد سازی ۵ روستا در جریان عملیات شمال صلاح الدین عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، نجم الجبوری فرمانده عملیات نینوا گفت: عملیات آزاد سازی مناطق جنوب موصل با ملحق شدن نیروها در محورهای شرقی و غربی در ناحیه القیاره در جنوب موصل به پایان می رسد.

وی افزود: نیروهای محور شرقی وابسته به عملیات نینوا به عملیات برای اتمام آزاد سازی منطقه الحاج که در مسافت هشت کیلومتری القیاره است ادامه می دهند.

الجبوری تاکید کرد: نیروهای محور غربی از امروز از مناطق شمال بیجی عملیات را شروع کرده اند و ناحیه القیاره را هدف قرار داده اند تا به نیروهای محور شرقی در کرانه رود دجله ملحق شوند.توپخانه فرماندهی عملیات نینوا و نیروی هوایی عراق در این عملیات مشارکت دارند.

از سوی دیگر یک منبع نظامی در فرماندهی عملیات صلاح الدین گزارش داد: نیروهای عراقی موفق به آزاد سازی ۵ روستا هنگام پیشروی به سوی الشرقاط در جریان عملیات آزاد سازی مناطق شمال استان صلاح الدین از داعش شدند.

این منبع بیان کرد: روستاهای آزاد شده عبارتند از کریم الخلف،المسحک، روستای خلف الزیدان، الشرتان و المسلطن.

گفتنی است که الشرقاط در استان صلاح الدین هنوز از لوث داعش آزاد نشده است.