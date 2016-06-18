گام های بلندتری در مسیر ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه برداشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام ظهر شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه نرم افزار های قرآنی در فرهنگسرای شهرکرد با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه نیازمند تلاش و کوشش بیشتر است و باید در این مسیر گام های بلندتری برداشته شود، اظهار داشت: تلاش های بسیاری در این حوزه انجام شده است اما این تلاش ها در برابر عظمت قرآن بسیار کم است و باید تلاش بیشتر برای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه انجام شود.

وی افزود: قرآن هدایت کننده انسان ها است و باید از قرآن بیشتر بهره برده شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد تاکید کرد: تحقق سبک زندگی اسلامی در جامعه به دنبال حرکت در مسیرقران و عمل به دستورات قرآن محقق می شود.

وی بیان کرد: نمایشگاه کتاب و نرم افزارهای قرآنی نقش مهمی در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه دارند.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد ادامه داد: سعادتمند شدن انسان ها در سایه حرکت در مسیر قران کریم محقق می شود.