به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری‌ مشهد، یوسف اسماعیل‌زاده با اعلام خبر راه‌اندازی موزه شهدای منطقه ۱۰، اظهار كرد: پدر شهید «ولی‌الله اسفندیاری» با اعلام آمادگی برای در اختیار قرار دادن منزل خود، زمينه ایجاد موزه شهدای منطقه ۱۰ مشهد را فراهم کرد.

وی ادامه داد: پدر این شهید بزرگوار بیش از ۸۰ متر از فضای منزل خود را در اختیار این موزه قرار داد تا یادگاری‌های جمع‌آوری‌شده پنج شهید دفاع مقدس، حسین دلخواه، ولی‌الله اسفندیاری، جواد کوهساری، مهدی ابراهیمی و عباسعلی علیمردانی به نمایش گذاشته شود.

معاون فرهنگی شهردار منطقه ۱۰ مشهد ادامه داد: این مجموعه شامل وصیت‌نامه، عکس‌های شهدا قبل از شهادت و یک خاطره از زبان پدر یا مادر شهید در خصوص نحوه زندگی آنان است که با فضاسازی‌های مناسب در این محل به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی با بیان این‌که این موزه در محله ولیعصر در منطقه قاسم‌آباد واقع است، عنوان کرد: مراسم افتتاحیه این مجموعه چهارشنبه دوم تیرماه با حضور اعضای شورای اسلامی و مدیران شهری مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

اسماعیل‌زاده به اهمیت آشنایی نسل جوان و نوجوان با شهدا و همچنین حضور در موقعیت‌های مربوط به آنان اشاره و اظهار کرد: یکی از برنامه‌هایی که برای موزه طراحی‌شده و در دستور کار قرارگرفته است، بازدید مدارس و سایر مجموعه‌های آموزشی و فرهنگی از این موزه است.

وی با اشاره به این‌که فعالیت فرهنگی پدر شهید اسفندیاری در منزل خود تنها به این موزه محدود نمی‌شود، گفت: ازآنجاکه در این محله مسجدی وجود ندارد، پدر شهید اسفندیاری طبقه همکف منزل خود را وقف مسجد کرده و نماز جماعت مغرب و عشا در این محل برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی شهردار منطقه ۱۰ مشهد یادآور شد: به همت فعالان فرهنگی و خیرین این محله، مراسم افطاری ساده در شب‌های ماه مبارک رمضان در این محل برگزار می‌شود.

گفتنی است: مراسم افتتاحیه این موزه چهارشنبه دوم تیرماه از ساعت ۲۱:۳۰ در مسجد ولیعصر واقع در خیابان اماميه ۲۰ برگزار می‌شود.