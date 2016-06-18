به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اسدی با اشاره به پروژه ای اقتصاد مقاومتی لرستان در حوزه میراث فرهنگی اظهار داشت: پروژه های اقتصاد مقاومتی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در سه کمیته عمرانی، اقتصادی و برنامه ریزی قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه مرمت جامع، احیاء و واگذاری سه بنای تاریخی به بخش خصوصی از جمله این پروژه ها است عنوان کرد: در این راستا کاروانسرای «گوشه شهنشاه» خرم آباد، کاروانسرای «چمشک پلدختر » و خانه «مغیث الاسلام» بروجرد از جمله پروژه هایی بوده که بخش خصوصی واگذار می شوند.

معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان تکمیل و تجهیز دو موزه مردم شناسی «قوم لک قلعه مظفری» شهرستان الشتر و صنایع دستی و هنر های سنتی خانه «آخوند ابو» خرم آباد را یکی دیگر از پروژه های اقتصاد مقاومتی استان عنوان کرد و افزود: همچنین ایجاد نمایشگاه صنایع دستی در شهر خرم آباد، توسعه و ترویج صنایع دستی در روستاهای هدف صنایع دستی، پرداخت تسهیلات برای توسعه مشاغل کوچک خانگی از دیگر طرح ها و برنامه های در دستور کار در این زمینه است.

اسدی از تکمیل و تجهیز شش هتل نیمه تمام استان شامل صخره ای، شاپورخواست ، بام لرستان، ناصری، تابان خرم آباد، نعمت الهی بروجرد خبر داد و تصریح کرد: تکمیل و تجهیز مجتمع های اقامتی و پذیرایی شهرستانهای چگنی ، بروجرد و دورود، واگذاری پنج پروژه عمرانی بر اساس ماده ۲۷ شامل کمپ گردشگری زاغه خرم آباد، کمپ کهمان الشتر، کمپ کوهدشت، مجتمع بین راهی تنگ ملاوی و کمپ پلدختر در قالب پروژه های اقتصاد مقاومتی استان عملیاتی خواهند شد.

وی گفت: این پروژه ها در صورت تأمین اعتبارات و تسهیلات لازم طی سالهای ۹۵ و ۹۶ به اتمام و بهره برداری خواهند رسید.