صرفه جویی۷۵۰میلیاردتومانی بااجرای مصوبه تخصیص سوخت بر اساس پیمایش

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپورمعاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان مطلب فوق افزود: هیات دولت به منظور بهبود وضعیت موجود توزیع سوخت دیزل، مصوبه‌ای در تاریخ ۱۴ بهمن ۹۳ به تصویب رسانده كه محتوای این مصوبه به دنبال آن است تا تحویل سوخت به هر خودروی مشمول در طرح یعنی کامیون، کامیونت، اتوبوس، مینی‌بوس‌های حمل‌ونقل بار و مسافر درون‌شهری و برون‌شهری با سوخت مصرفی نفت گاز تابع مقدار پیمایش آن باشد.

وی افزود: به منظور اجرایی شدن مصوبه یادشده سهمیه پایه ناوگان طی چهار مرحله كاهش یافته است.

وی اضافه كرد: در حال حاضر ۸۲۰ هزار دستگاه ناوگان باری و مسافری دیزل در كشور فعالند كه از این تعداد، حدود ۵۲۸ هزار دستگاه یعنی ۶۴ درصد بدون اسناد حمل و صورت وضعیت بوده و قاعدتا در بخش درون‌شهری مشغول فعالیت می‌باشند.

نوذرپور در ادامه در زمینه میزان كاهش سهمیه پایه در مراحل مختلف اجرای مصوبه یادشده اظهار كرد: در مرحله اول كه از ابتدای مهرماه ۹۴ آغاز و تا انتهای آبان ۹۴ ادامه داشته، میزان سهمیه پایه بطور میانگین ۱۵ درصد نسبت به سهمیه اولیه كاهش داشته و ۶۱۹ میلیون لیتر صرفه‌جویی در ناوگان باری و مسافری دیزل شهری حاصل شده است.

وی افزود: در مرحله دوم كه از ابتدای آذرماه ۹۴ آغاز و تا انتهای دیماه ۹۴ ادامه داشته، میزان سهمیه پایه بطور میانگین ۲۵ درصد نسبت به سهمیه اولیه كاهش داشته و در این مرحله در مقایسه با مرحله اول به میزان ۴۹۲ میلیون لیتر صرفه‌جویی در ناوگان باری و مسافری دیزل شهری حاصل شده است.

وی اضافه كرد: در مرحله سوم كه در ماه بهمن ۹۴ به اجرا در آمده است، میزان سهمیه پایه بطور میانگین ۲۸ درصد نسبت به سهمیه اولیه كاهش داشته و در این مرحله در مقایسه با مرحله دوم به میزان ۵۸ میلیون لیتر صرفه‌جویی در ناوگان باری و مسافری دیزل شهری حاصل شده است.

نوذرپور ادامه داد: در مرحله چهارم كه از ابتدای اسفندماه ۹۴ آغاز شده و تاكنون در حال اجراست، میزان سهمیه پایه بطور میانگین ۲۹ درصد نسبت به سهمیه اولیه كاهش داشته ودر مرحله چهارم در مقایسه با مرحله سوم تا انتهای خردادماه سال جاری به میزان ۸۷ میلیون لیتر صرفه‌جویی در ناوگان باری و مسافری دیزل شهری حاصل خواهد شد.

، وی در خاتمه اعلام كرد: با توجه به اجرای مصوبه هیات دولت تا انتهای خردادماه سال جاری بیش از یك میلیارد و ۲۵۷ میلیون لیتر صرفه‌جویی در ناوگان باری و مسافری دیزل شهری حاصل شده كه معادل بیش از ۷ هزار و ۵۴۷ میلیارد ریال است.