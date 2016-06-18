۵۰ هزار خودروی از رده خارج شده در اصفهان در حال تردد است

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله معین پیش از ظهر شنبه در تذکرات یکصد و سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان آلودگی را بزرگ‌ترین معضل کنونی شهر اصفهان عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که انجام اقدامات ضروری از سوی دستگاه‌های مربوطه انجام پذیرد.

وی توسعه فضای سبز در شهر اصفهان را ضروری دانست و گفت: علی رغم تبلیغات صورت گرفته هنوز توسعه فضای سبز در شهر اصفهان به میزان کافی صورت نگرفته و همچنین فروش اراضی با کاربری فضای سبز برای استفاده در دیگر کاربری‌ها همچنان ادامه دارد.

رئیس کمیسیون اقتصادی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان خارج نشدن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل شهر اصفهان را نیز مهم خواند و بیان داشت: باید توجه داشته باشیم که در حال حاضر بیش از ۵۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده در شهر اصفهان تردد می‌کنند و باید از سیستم خارج شوند.

وی در ادامه با بیان اینکه اعمال نشدن قانون مربوط به لزوم اخذ معاینه فنی خودروهای شخصی یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش آلاینده‌های موجود در شهر اصفهان است، اضافه کرد: از این رو تامین نشدن اعتبار بازسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در شهر اصفهان نیز از دیگر دلایل این امر است.

معین تجمیع اتوبوس‌های روشن در میادین اصلی شهر را نیز از دیگر دلایل افزایش آلاینده‌های شهر اصفهان دانست و بیان داشت: همچنین عدم توسعه سیستم‌های مناسب حمل و نقل و عدم فرهنگسازی مناسب در حوزه کاهش سفرهای غیر ضروری درون شهری از دلایل مزید بر علت است.

گزارش طرح مطالعاتی راه‌اندازی بانوسراها به شورای شهر ارائه شود

ندا واشیانی‌پور، سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه در سال گذشته راه‌اندازی ۱۵ مرکز ویژه بانوان در مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان مصوب شده است، اظهار داشت: این امر به دلیل از بین رفتن محرمیت باغ‌های بانوان و عدم وجود امکانات کافی برای جذب حداکثری مخاطب در شورای شهر به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه افزایش نشاط و شادابی، توجه به افزایش سلامت روحی و جسمی بانوان و برطرف کردن نیازهای فرهنگی و تفریحی زنان اصفهان در محیطی سالم در دستور کار است، ابراز داشت: در بودجه سال ۹۵ ردیف‌های مشخصی برای سرای بانوان مشخص و قرار شد بر اساس برنامه اصفهان ۱۴۰۰ هر سال سه سرای بانوان راه‌اندازی شود تا رسیدن به سال ۱۴۰۰ در مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان این مراکز راه‌اندازی شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته باید طرح مطالعاتی راه‌اندازی بانوسراها در شهر اصثفهان به اتمام برسد، افزود: از این رو از معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان می‌خواهیم گزارشی را در این خصوص به شورای شهر اصفهان ارائه دهد.

عملکرد شفاف‌سازی مالی شهرداری در کمیسیون تلفیق بررسی شود

غلامحسین صادقیان، رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شهرداری اصفهان نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف تغییر مدیریت در شهرداری اصفهان شفاف سازی، پیشگیری و مبارزه با فساد در شهرداری بوده است، اظهار داشت: این فساد توسط عده‌ای معدود صورت می‌گرفت که عملکرد خانواده بزرگ شهرداری اصفهان را زیر سوال برده بود.

وی گفت: تقاضا دارم در یکی از جلسات کمیسیون تلفیق در این زمینه اقدامات صورت گرفته طی یک سال گذشته تبیین شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و سلامت شهرداری اصفهان عدم پرداخت بودجه‌های فرهنگی را نیز از دیگر موضوعات مورد مطالبه شهروندان عنوان کرد و بیان داشت: بر اساس گزارشات رسیده شاهد سرگردانی تعدادی از مسئولان مراکز فرهنگی شهرداری به دلیل عدم پرداخت بودجه تخصیص یافته هستیم که این امر در مراکز فرهنگی سه میلیارد تومان، در مساجد سه میلیارد تومان و در سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان ۶.۵ میلیارد تومان گزارش شده است.

وی تصریح کرد: از این رو لازم است که برای تخصیص این اعتبارات اقدام عاجلی توسط حوزه مالی اداری شهرداری صورت پذیرد.