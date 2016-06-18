به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، دکتر محمد احمدی بافنده مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران طی حکمی مهندس علی عبدالله‌پور را به سمت قائم مقام مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران منصوب کرد.



مهندس عبدالله‌پور تاکنون عهده دار سمت‌های مختلفی در شرکت بهره برداری مترو تهران بوده است که ریاست مخابرات، ریاست برنامه ریزی منابع انسانی، مدیر ایمنی و سوانح، معاونت امور ایستگاه‌ها، جانشین مدیرعامل در امور فنی و مشاور مدیرعامل و مدیر کیفیت و ایمنی عملیات از جمله آنهاست.

در حکم انتصاب قائم مقام شرکت بهره برداری مترو تهران که به امضای دکتر احمدی بافنده رسیده آمده است:





بسم الله الرحمن الرحیم







برادر گرامی جناب آقای مهندس علی عبداله‌پور



با صلوات برمحمد وآل محمد (ص) با استعانت از درگاه ایزدمنان و با عنایت به موافقت شهردار محترم تهران، نظر به تخصص، تعهد و تجارب ارزشمندتان، به موجب این حکم جنابعالی را به سمت «قائـم مقـام مدیـر عامـل» منصوب می‌نمایم.



نظر به اهمیت مترو در ناوگان حمل و نقل عمومی و نقش محوری آن در شبکه یکپارچه حمل و نقل شهری و نیز اقبال عمومی به مترو به عنوان وسیله‌ای ایمن، پاک و سریع و سهم روزافزون آن در جا به جایی شهروندان محترم، ضروری است ضمن هماهنگی کامل با اینجانب و تلاش جهادی، مترو را به عنوان مجموعه‌ای اثر گذار و کارآمد از طریق انضباط بخشی و ساماندهی ساختار سازمانی و باز تعریف و سازماندهی نیروی انسانی و حرکت در مسیر افزایش توانمندی‌های علمی و فنی کارکنان این مجموعه تخصصی تمامی توان و تجربه خویش را به کار گیرید.

امیدوارم با اتکال به خداوند متعال و خدمت صادقانه، متکی بر روحیه جهادی، نگاه دقیق و عالمانه در پرتو مدیریتی با اخلاص تحت توجهات امام عصر (عجل الله تعالی و فرجه الشریف) در این مسوولیت منشاء خدمات برجسته باشید. دوام توفیقات شما را در تحقق منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله العالی) مسئلت می‌نمایم.