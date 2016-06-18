  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۴۹

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شبستر:

نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در صوفیان برگزار می‌شود

نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در صوفیان برگزار می‌شود

شبستر- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شبستر از برگزاری نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در شهر صوفیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان شرقی،  حجت‌الاسلام محمد پرورش در این خصوص اظهار کرد: این نمایشگاه به‌مناسبت ماه مبارک رمضان هر روز از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ و همچنین از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۱۲ شب در سالن فرهنگ‌سرای جوان شهرداری صوفیان دایر است.

وی افزود: نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، شامل غرفه‌هایی از جمله، غرفه‌ی پاسخگویی به سوالات شرعی، مهدویت، کودک، نرمافزاری، محصولات فرهنگی، حجاب و عفاف، کتب عمومی و ایستگاه نقاشی ویژه‌ی کودکان  بوده که به همراه ۳۰ الی ۵۰ درصد تخفیف در این شهر برگزار می‌شود.

وی در خصوص تاثیر برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در جامعه اظهار کرد: این گونه نمایشگاه‌ها سبب جذب قشر جوان و کودکان به مباحث فرهنگی و دینی شده و همچنین سبب ترویج فرهنگ غنی دین اسلام در جامعه می‌شود.

کد مطلب 3689095

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها