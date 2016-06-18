به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام محمد پرورش در این خصوص اظهار کرد: این نمایشگاه به‌مناسبت ماه مبارک رمضان هر روز از ساعت ۹ صبح الی ۱۶ و همچنین از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۱۲ شب در سالن فرهنگ‌سرای جوان شهرداری صوفیان دایر است.

وی افزود: نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی، شامل غرفه‌هایی از جمله، غرفه‌ی پاسخگویی به سوالات شرعی، مهدویت، کودک، نرم‎افزاری، محصولات فرهنگی، حجاب و عفاف، کتب عمومی و ایستگاه نقاشی ویژه‌ی کودکان بوده که به همراه ۳۰ الی ۵۰ درصد تخفیف در این شهر برگزار می‌شود.

وی در خصوص تاثیر برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در جامعه اظهار کرد: این گونه نمایشگاه‌ها سبب جذب قشر جوان و کودکان به مباحث فرهنگی و دینی شده و همچنین سبب ترویج فرهنگ غنی دین اسلام در جامعه می‌شود.