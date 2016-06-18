منشا گرد و غبار این روزها عراق است

به گزارش خبرگزاری مهر رییس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رییس جمهور در صفحه اینستاگرام خود منشاء گرد و غباری که از دیروز سطح وسیعی از غرب و جنوب کشور از جمله ایلام، کرمانشاه و خوزستان را در برگرفته عراق اعلام کرد.

معصومه ابتکار روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود، نوشت:

منشاء گرد و غباری که از دیروز سطح وسیعی از غرب و جنوب کشور از جمله ایلام، کرمانشاه و خوزستان را در برگرفته براساس نقشه های آنلاین بین المللی از عراق می آید. کشورهای عراق و سوریه و عربستان همواره منشاء طوفان های موسوم به گرد و غبار عربی بوده اند و پدیده جدیدی محسوب نمی شوند، ولی در سال های اخیر به دلیل خشکسالی های پیاپی، افزایش دما و گرمایش زمین، همچنین جنگ و مناقشه در این مناطق، گرد و غبار چندین برابر شده است. ناگفته نماند که ترکیه از دهه های پیش با اجرای طرح گاپ و احداث سدهای عظیمی که مانع ورود سهم آب سوریه به آن کشور شد، نقش مهمی در کاهش شدید منابع آب دجله و فرات بازی کرده و اثرات گسترده ای در خشکی سوریه و عراق گذاشت.

عراق اکنون بیش از هشت میلیون هکتار و عربستان حدود یازده میلیون هکتار کانون گرد و غبار دارد، و ایران کمتر از سه میلیون هکتار. در این مورد دولت یازدهم، هم در سطح داخلی و هم بین المللی تلاش کرده که از جمله نتایج آن صدور قطعنامه مقابله با گرد و غبار در مجمع عمومی ملل متحد و تکلیف دبیر کل برای تهیه گزارش از وضعیت جهان و نیز قطعنامه وزیران محیط زیست جهان در ماه گذشته برای تنظیم اقدامات و ایجاد ساز و کار مالی برای مقابله با این پدیده شده و مجددا تاکید می کنم که هر دوی این موارد مشخصا با پیگیری های ایران صورت گرفته است.

اکنون وقوع طوفان های گرد و غبار با منشاء خارجی هر بار مستند شده و برای وزارت امور خارجه جهت اقدامات بین المللی ارسال می شود تا توجه مراجع مربوطه به مشکلات ایران برای تحت فشار قراردادن کشورهای گرد و غبارخیز جلب شود.

در داخل نیز مطالعات شناسایی و تعیین کانون های گرد و غبار آغاز و به اتمام رسید و در بسیاری از استان ها عملیات نهال کاری و تثبیت خاک، همچنین آبگیری بخش های عظیمی از تالاب هورالعظیم و احیای تالاب های دیگر آغاز و اجرا شده است.

اما مهم ترین عامل برای سر و سامان دادن به این موضوع کاملا به خاتمه جنگ و درگیری ها در عراق و سوریه بستگی دارد تا بشود به تثبیت خاک، نهال کاری و غیره اقدام کرد. در این شرایط برای آن کشورها اولویت های دیگری مطرح است و این قبیل پروژه ها را بر عهده نمی گیرند. همین جاست که ارتباط مخرب جنگ و محیط زیست به خوبی مشاهده می شود. سوریه و عراق بر بسیاری از بخش های سرزمینی شان اصلا تسلطی ندارند که اقدامات عمرانی و زیست محیطی و بیابان زدایی داشته باشند. با آن کشور حتی برای ایجاد پارک ملی فرامرزی در استان ایلام تفاهم نامه امضاء شد تا به این وسیله توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند ولی شرایط آنها اجازه نمی دهد.

همین جا لازم است ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدایی که در جنگ با داعش کشته شدند و آرزوی موفقیت برای مدافعین حرم و کسانی که با پدید ه شوم و تروریستی داعش و گروههای مشابه آن می جنگند، بگویم مهم ترین نقش را فعلا این سلحشوران بازی می کنند و باید برای سلامتی و پیروزی شان دعا کرد.

می توانید به لینک زیر و نقشه های آنلاین بین المللی مراجعه و حرکت گرد و غبار به سمت ایران مشاهده کنید.

http://dust.aemet.es/forecast