محمدرضا برادران بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از روند بهسازی سالن رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر امکانات رشته ورزشی والیبال در استان مطلوب بوده و خانه والیبال اردبیل به عنوان یک مرکز توسعه والیبال فعال است.
وی افزود: با تجهیز خانه والیبال در واقع میتوان گفت ورزشکاران میتوانند تمرینات لازم را پیاده کنند و علاوه بر این با برخورداری از خوابگاه مناسب تیمهای خارجی نیز میتوانند از این امکان بهرهمند شوند.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان با اشاره به درخواست اردبیل برای میزبانی مسابقات امیدهای آسیایی و پذیرش آن تصریح کرد: استان اردبیل در سال آینده میزبان مسابقات والیبال زیر ۲۳ سال امیدهای آسیایی خواهد بود.
به گفته برادران جهت تمرین و رقابت حرفهای تنها کمبود استان وجود یک سالن استاندارد است که به همین منظور اعتبار لازم برای استانداردسازی کفپوش سالن رضازاده اختصاص یافته و این پروژه در حال اجرا است.
وی تأکید دارد که با اتمام این پروژه استان اردبیل میتواند به دلیل پتانسیل و امکانات موجود میزبان رقابتهای جهانی والیبال شود و به صورت مداوم نسبت به برگزاری مسابقات اقدام کند.
معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان تصریح کرد: این استان ظرفیتهای قابلتوجهی در توریسم ورزشی دارد و با برگزاری مسابقات جهانی و آسیایی میتوان بخشی از این ظرفیتها را معرفی کرد.
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