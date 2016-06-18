اتمام پروژه های نیمه تمام شهرستان آستارا در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شفقی در نشست شورای اداری آستارا که ظهر شنبه برگزار شد اظهار کرد: پروژه جدید عمرانی در سطح شهرستان آستارا شروع نمی شود مگر اینکه ضرورت، نیاز و اهمیت ساختاری و مردمی آن احساس شود.

وی خاطرنشان کرد: اتمام پروژه های نیمه تمام یکی از مهمترین اقدامات و برنامه های اولویت دار شهرستان آستارا در سال جاری است و بوجه امسال در نظر گرفته شده برای آستارا به تکمیل پروژه های نیمه تمام اختصاص یافته است.

فرماندار آستارا با بیان اینکه اعتبارات مناسبی برای توسعه این شهرستان از سوی استان پیش بینی شده است، گفت: مسئولان در بخش ها و دستگاه های مختلف اجرایی باید ضمن فعال بودن در جذب اعتبارات، مسیر خدمت رسانی به مردم را به درستی طی کنند و در این راه از هیچ تلاشی کوتاهی نکنند.

شفقی با تاکید بر اینکه مدیران با پرهیز از گزارش و حرف، دلسوزانه وارد فضای کاری شوند افزود: کم کاری مدیران موجب ضایع شدن حق مردم می شود.

وی با انتقاد از عملکرد بعضی ادارات شهرستان آستارا اظهار کرد: برخی مدیران نسبت به تخصیص و جذب اعتبارات شهرستان هیچ قدمی برنداشته اند و نتیجه کم کاری آنان عقب ماندگي برخی پروژه ها است. فرماندار آستارا خواستار توجه ویژه ادارات آب و فاضلاب شهری و روستایی این شهرستان نسبت به نظارت دقیق به امور آب و بهداشت در این زمینه شد و افزود: عملکرد روسای ادارات شهرستان آستارا به صورت دقیق ارزیابی خواهد شد.

شفقی تاکید کرد: اخلاق مداری، پاک دستی، صداقت و خدمت بی منت به مردم، فلسفه انتخاب مدیران است و تکریم ارباب رجوع باید اساس فعالیت مدیران باشد.

وی با اشاره به فعالیت دستگاه های اجرایی مانند ثبت اسناد و املاک، اورژانس، شهرداری و پلیس راهور در شهرستان مرزی بندر آستارا گفت: برخی مسئولان با عملکرد ضعیف خود موجب نارضایتی مردم و مراجعه آنان به فرمانداری می شوند.

فرماندار آستارا نامگذاری امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل را یادآور شد و اظهار کرد: نقشه راه مورد نظر رهبر معظم انقلاب، اقتصادی شکوفا بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد دانش محور است.

شفقی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی محور اشتغال و خودکفایی کشور است گفت: خودباوري و تکیه بر توان داخلی سبب توسعه کشور و محقق شدن اقتصاد مقاومتی می شود.