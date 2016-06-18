به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی پیش از ظهر شنبه در یکصد و سی و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن اشاره به مصرف بی رویه قلیان در پارکها و تفرجگاههای شهر اصفهان اظهار داشت: این امر زمینه ساز اعتیاد در بسیاری از خانوادههای شهر اصفهان شده و این در حالی است که دستگاههای تامین کننده سلامت و امنیت آنطور که باید برای مقابله با این امر اقدام جدی انجام نمیدهند.
وی مصرف هر وعده قلیان را برابر با مصرف ۸۰ نخ سیگار دانست و ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که در کشور ایران روزانه سه میلیارد تومان صرف مصرف دود میشود.
عضو شورای اسلامی شهر اصفهان که معتقد است بی توجهی به مصرف مواد مخدر و دخانیات در اصفهان افزایش ناهنجاریهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت، افزود: سرانجام بسیاری از این آسیبها منجر به خودکشی جوانان و نوجوانان شده و چنانچه اقدامی عاجل دراین زمینه انجام نشود شهر اصفهان به قهوه خانهای بزرگ تبدیل میشود.
وی در ادامه با بیان اینکه اینکه شنیدهها حاکی از واگذاری تدریجی مراکز ورزشی شهرداری اصفهان به بخش خصوصی است، اظهار داشت: امیدواریم که این شنیدهها صحت نداشته باشد چرا که در این امر مردم متضرر میشوند.
نصر اصفهانی با بیان اینکه هزینه نگهداری مراکز ورزشی بالا بوده و بخش خصوصی توان نگهداری آن با توجه به تعرفههای مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان را ندارد، ابراز داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که چنانچه قصد واگذاری مراکز ورزشی به بخش خصوصی وجود داشته باشد شهرداری باید مصوبه شورای شهر را در این زمینه دریافت کند.
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