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۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ۱۶:۳۲

مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو شهرستان آبیک پایان یافت

مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو شهرستان آبیک پایان یافت

آبیک- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آبیک گفت: عملیات مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو در این شهرستان پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، بیژن لطفی در این باره اظهارداشت: با تشکیل شبکه پایش و ردیابی سن غلات در طول فصل زراعی و نظارت های مستمر کارشناسان این شبکه در ۱۹هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی گندم و جو این شهرستان عملیات سمپاشی علیه آفت سن انجام شد.

وی افزود: میزان مبارزه علیه سن آفت گندم و جو در مزاره شهرستان آبیک نسبت به سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است.

لطفی تصریح کرد: با تلاش کارشناسان و افزایش آگاهی و حساسیت کشاورزان نسبت به عملیات به زراعی و مبارزه بموقع با آفات می توان در راستای تولید محصول با کیفیت و رشد و توسعه بخش کشاورزی گامهای خوبی برداشت.

 

کد مطلب 3689104

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