مبارزه با آفت سن در مزارع گندم و جو شهرستان آبیک پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، بیژن لطفی در این باره اظهارداشت: با تشکیل شبکه پایش و ردیابی سن غلات در طول فصل زراعی و نظارت های مستمر کارشناسان این شبکه در ۱۹هزار و ۸۷۰ هکتار از اراضی گندم و جو این شهرستان عملیات سمپاشی علیه آفت سن انجام شد.

وی افزود: میزان مبارزه علیه سن آفت گندم و جو در مزاره شهرستان آبیک نسبت به سال قبل ۱۱ درصد افزایش داشته است.

لطفی تصریح کرد: با تلاش کارشناسان و افزایش آگاهی و حساسیت کشاورزان نسبت به عملیات به زراعی و مبارزه بموقع با آفات می توان در راستای تولید محصول با کیفیت و رشد و توسعه بخش کشاورزی گامهای خوبی برداشت.